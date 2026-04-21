LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pellizzari alla prova dell’arrivo in salita della Val Martello

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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Tour of the Alps 2026. 144.6 km da Telfs alla Val Martello con l’unico arrivo in salita di questa edizione. Sarà dunque sfida campale tra i numerosi scalatori presenti in gruppo con l’ultima ascesa che si presta ad attacchi decisi. Appuntamento alle 11.35 con la partenza ufficiale di una frazione leggermente accorciata di 2 km a causa di lavori urgenti lungo il tracciato originario.

Si partirà dall’Austria, teatro della prima salita di giornata, ovvero il GPM di Piller Hohe (9.2 km al 6% di pendenza media). Rapida discesa seguita da un lungo falsopiano di oltre 25 km che porterà al GPM di Passo Resia (15.8 km al 3.4% di pendenza media). Salita che proietterà il plotone nel territorio italiano e che terminerà a 55 km dall’arrivo. Tanta discesa e fondovalle fino ai 7 km dal traguardo, momento in cui si transiterà sul traguardo volante di Coldrano prima di affrontare la salita decisiva di 6300 metri al 7.9% di pendenza media.

Diversi i favoriti di giornata. Spiccano in primis Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe) e Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team). Molto dipenderà dalla condizione del britannico, rientrato dopo la bruttissima caduta rimediata al Giro di Catalogna e già secondo nella prima tappa. L’italiano potrà contare su compagni di squadra di ottimo livello come il russo Vlasov ed il giovane connazionale Finn. Attenzione alla coppia australiana composta da Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) e Ben O’ Connor (Team Jayco AlUla). INEOS Grenadiers che si affida a Thymen Arensman, mentre il capitano della Lidl-Trek è Derek Gee.

La seconda tappa del Tour of the Alps 2026 da Telfs alla Val Martello inizierà alle 11.35. OA Sport vi offrirà la Diretta Live scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento a tutti!