Sorteggio ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming, teste di serie

Cresce l’attesa per il sorteggio del tabellone principale del Masters 1000 di Madrid, uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione sulla terra battuta. L’urna verrà aperta lunedì 20 aprile (ore 10:00), con orario ancora da definire, per delineare il percorso dei protagonisti nel torneo in programma dal 22 aprile al 3 maggio sui campi della capitale spagnola.

Il main draw, composto da 96 giocatori, prenderà il via mercoledì 22 aprile, ma le 32 teste di serie beneficeranno di un bye al primo turno ed entreranno in scena direttamente al secondo. Come da tradizione, dopo il posizionamento dei giocatori non teste di serie e dei numeri 1 e 2 del seeding – collocati rispettivamente nella parte alta e bassa del tabellone – si procederà con il sorteggio delle teste di serie n. 3 e 4, che determineranno gli equilibri dei quarti centrali.

A seguire verranno sorteggiate le teste di serie dalla 5 alla 8, destinate a incrociare le prime quattro solo ai quarti di finale, quindi i giocatori dalla 9 alla 12, potenziali avversari agli ottavi proprio delle teste di serie tra la 5 e la 8. Il quadro si completerà con le fasce 13-16, che sulla carta potrebbero sfidare i top 4 agli ottavi, e con i gruppi dalla 17 alla 32, che entreranno progressivamente nel disegno del tabellone con possibili incroci già dal terzo turno.

Nonostante alcune assenze pesanti nel circuito, come quelle dello spagnolo Carlos Alcaraz e del serbo Novak Djokovic, il seeding presenta comunque un livello molto alto, con diversi protagonisti attesi a giocarsi il titolo.

TESTE DI SERIE ATP MADRID 2026

1. Jannik Sinner 🇮🇹

2. Alexander Zverev 🇩🇪

3. Felix Auger-Aliassime 🇨🇦

4. Ben Shelton 🇺🇸

5. Alex de Minaur 🇦🇺

6. Lorenzo Musetti 🇮🇹

7. Daniil Medvedev

8. Alexander Bublik 🇰🇿

9. Andrey Rublev

10. Flavio Cobolli 🇮🇹

11. Jiří Lehečka 🇨🇿

12. Casper Ruud 🇳🇴

13. Karen Khachanov

14. Valentin Vacherot 🇲🇨

15. Tommy Paul 🇺🇸

16. Francisco Cerúndolo 🇦🇷

17. Learner Tien 🇺🇸

18. Luciano Darderi 🇮🇹

19. Cameron Norrie 🇬🇧

20. Alejandro Davidovich Fokina 🇪🇸

21. Arthur Fils 🇫🇷

22. Arthur Rinderknech 🇫🇷

23. Jakub Menšík 🇨🇿

24. Jack Draper 🇬🇧

25. Tomás Martín Etcheverry 🇦🇷

26. Corentin Moutet 🇫🇷

27. João Fonseca 🇧🇷

28. Brandon Nakashima 🇺🇸

29. Tallon Griekspoor 🇳🇱

30. Ugo Humbert 🇫🇷

31. Denis Shapovalov 🇨🇦

32. Gabriel Diallo 🇨🇦

L’Italia si presenta con una pattuglia numerosa e ambiziosa, guidata da Jannik Sinner, numero uno del seeding e grande favorito della vigilia. Nella top-32 figurano anche Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Il sorteggio chiarirà subito i possibili incroci e inizierà a dare forma alla corsa verso uno dei titoli più ambiti della stagione sulla terra europea.

La cerimonia del sorteggio del Masters 1000 di Madrid andrà in scena quest’oggi (lunedì 20 aprile) a partire dalle ore 10:00. Non è prevista la copertura televisiva, ma si potrà seguire lo streaming sul canale Youtube Mutua Madrid Open. OA Sport vi fornirà aggiornamenti con articoli annessi all’esito del sorteggio.

SORTEGGIO ATP MADRID 2026

Lunedì 20 aprile

Ore 10:00 cerimonia sorteggio ATP Madrid 2026

PROGRAMMA SORTEGGIO ATP MADRID 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: canale Youtube Mutua Madrid Open