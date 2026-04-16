Il paradosso degli Europei di sollevamento pesi 2026: tante categorie di peso divergono da quelle olimpiche

In tanti sport la stagione post-olimpica viene considerata sostanzialmente di transizione verso la fase calda del nuovo quadriennio a cinque cerchi, mentre ad oggi nel sollevamento pesi possiamo allargare questo discorso all’intero biennio post-Parigi. Molti big spesso tirano il fiato per qualche mese o anche per un anno dopo i Giochi, ma in questo caso specifico la motivazione principale è legata in primis alle categorie di peso.

Le “trattative” tra il CIO e la Federazione internazionale si sono infatti protratte fino all’autunno 2025, quando è stato finalmente reso noto il programma della pesistica alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. In California si disputeranno nel complesso dodici eventi da medaglia: 65 kg, 75 kg, 85 kg, 95 kg, 110 kg e +110 kg per gli uomini; 53 kg, 61 kg, 69 kg, 77 kg, 86 kg e +86 kg per le donne.

L’IWF, di conseguenza, ha stabilito tutte le nuove categorie per le competizioni internazionali che entreranno in vigore però solamente a partire dal 1° agosto 2026: 60 kg, 65 kg, 70 kg, 75 kg, 85 kg, 95 kg, 110 kg, +110kg al maschile e 49 kg, 53 kg, 57 kg, 61 kg, 69 kg, 77 kg, 86 kg e +86 kg al femminile per quanto riguarda le gare senior e juniores.

Diventa dunque paradossale e quasi obsoleto per certi versi il programma degli imminenti Campionati Europei di Batumi, che andranno in scena utilizzando le categorie di peso introdotte provvisoriamente al termine della stagione 2024 in attesa della soluzione definitiva trovata poi dalla Federazione verso Los Angeles 2028. Nella rassegna continentale prevista in Georgia dal 19 al 26 aprile ci saranno infatti tante categorie diverse rispetto a quelle che vedremo nei prossimi due anni: 60 kg, 65 kg, 71 kg, 79 kg, 88 kg, 94 kg, 110 kg, +110 kg in campo maschile e 48 kg, 53 kg, 58 kg, 63 kg, 69 kg, 77 kg, 86 kg, +86 kg nel settore femminile.