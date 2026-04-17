Sollevamento pesi, i convocati dell’Italia per gli Europei: confermati i 10 azzurri in gara a Batumi

La FIPE ha confermato l’elenco degli atleti protagonisti della spedizione azzurra per i Campionati Europei di sollevamento pesi 2026, in programma a Batumi da domenica 19 a domenica 26 aprile. Saranno dieci gli italiani impegnati nella rassegna continentale assoluta che rappresenta allo stesso tempo il primo grande appuntamento della stagione internazionale ma anche una semplice tappa di passaggio in vista dell’inizio del periodo di qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028.

L’Italia, che deve fare i conti con qualche assenza soprattutto in campo maschile, si presenta in Georgia con Sergio Massidda (65 kg) e Cristiano Ficco (88 kg) tra gli uomini e Giulia Imperio (48 kg), Celine Delia (53 kg), Noemi Filippazzo (58 kg), Martina Chiacchio (63 kg), Chiara Piccinno (63 kg), Giulia Miserendino (69 kg), Genna Toko Kegne (77 kg) e Sara Dal Bò (86 kg) al femminile.

La delegazione tricolore è capitanata dal direttore tecnico azzurro Sebastiano Corbu, che sarà affiancato in loco dai tecnici Gonario Corbu, Sergio Mannironi, Raffaele Navarino e Mirco Scarantino. Ottimista il presidente federale Alberto Miglietta: “Incontrando i ragazzi prima della partenza mi sono reso conto di essere di fronte ad atleti seri, motivati e determinati ad affrontare questo importante impegno continentale. Vedendoli così sorridenti e sereni, mi sono reso conto che abbiamo dei veri Atleti con la A maiuscola, seri e format“.

Si comincia a fare sul serio già tra due giorni, domenica 19 aprile, con Imperio e Delia che gareggeranno rispettivamente nel gruppo A dei -48 e dei -53 kg. Ricordiamo che le nuove categorie di peso stabilite dall’IWF in vista delle Olimpiadi 2028 entreranno in vigore solamente a partire dal 1° agosto.