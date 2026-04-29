Sinner potrebbe trovare subito Jodar ai primi due turni del Roland Garros! Sarà decisiva Roma per il sorteggio

Jannik Sinner è stato messo a dura prova da Rafael Jodar nei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid, riuscendo poi ad avere la meglio con il punteggio di 6-2, 7-6(0) dopo un’ora e cinquantotto minuti di autentica battaglia sulla terra rossa della capitale spagnola. Il numero 1 del mondo si è prodigato in un confronto molto atteso, perché dall’altra parte della rete figurava un 19enne in rampa di lancio, una promessa del tennis iberico e già definito un potenziale fenomeno per l’imminente futuro da parte di diversi addetti ai lavori.

Il fuoriclasse altoatesino ha strappato il servizio al rivale per due volte nel primo set, poi ha dovuto annullare delle palle break nella seconda frazione e si è imposto al tie-break, senza concedere punti al padrone di casa. La sensazione è che quello odierno potrebbe essere stato il primo atto di una rivalità destinata a durare nel prossimo decennio, se lo spagnolo confermerà il livello di gioco offerto negli ultimi due mesi e se riuscirà a progredire ulteriormente la propria caratura tecnica e agonistica.

Jannik Sinner potrebbe ritrovarsi fronte Rafael Jodar già agli Internazionali d’Italia, che andranno in scena dal 6 al 17 maggio sulla terra rossa del Foro Italico a Roma, ma occorre allungare lo sguardo leggermente oltre e proiettarsi già al Roland Garros, il secondo Slam della stagione che si disputerà sul mattone tritato di Parigi dal 24 maggio al 7 giugno. Il nostro portacolori si presenterà all’appuntamento da numero 1 del mondo e sarà testa di serie, ma c’è il rischio che possa incrociare Jodar già nei primi due turni!

Sarebbe un sorteggio sfortunatissimo. Al momento Jodar è numero 34 virtuale del ranking ATP e sarà decisivo il suo rendimento a Roma per rientrare tra i migliori 32 del mondo (a dire il vero 33, visto che Alcaraz ha già dato forfait per Parigi) e dunque essere testa di serie: se dovesse uscire prematuramente nella Capitale, allora lo spagnolo sarebbe un’autentica mina vagante in fase di estrazione e potrebbe costringere Sinner a un’autentica maratona estenuante se la sorte dovesse imbastire un incrocio di quel tipo per il primo o il secondo turno.