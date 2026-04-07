Scheldeprijs 2026: il percorso ai raggi X. Un tappeto da biliardo che preannuncia una sicura volata?

Domani, mercoledì 8 aprile, si disputerà la 114ma edizione della Scheldeprijs, corsa di un giorno di categoria 1.Pro: si tratta della più antica classica di primavera fiamminga. Partenza da Terneuzen, nei Paesi Bassi, ed arrivo a Schoten, in Belgio, dopo 205.2 km praticamente piatti.

IL PERCORSO AI RAGGI X

Dopo la partenza di Terneuzen la gara si snoderà lungo la Schelda Orientale e la Schelda Occidentale: la gara costeggerà il percorso del fiume Schelda. Gli argini del corso d’acqua ed il vento garantiranno un panorama suggestivo, ma anche una gara impegnativa.

Nei pressi di Essen, il gruppo attraverserà il confine tra Paesi Bassi e Belgio, ed i corridori si prepareranno all’ingresso nel circuito conclusivo: passaggio sul traguardo, poi tre giri di 17 km ciascuno a Schoten e dintorni. Il profilo altimetrico è un tappeto da biliardo che strizza l’occhio ai velocisti del gruppo.

ALTIMETRIA SCHELDEPRIJS 2026





Partenza: Stadhuisplein a Terneuzen – ore 13:00

Arrivo: Churchilllaan a Schoten – ore 17:14 circa

Distanza: 205,2 km