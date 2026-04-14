Scacchi: Javokhir Sindarov è il nuovo sfidante al titolo mondiale di Gukesh

Javokhir Sindarov, nato a Tashkent, capitale dell’Uzbekistan, l’8 dicembre 2005, è il nuovo sfidante al titolo di Campione del Mondo di scacchi. Sarà lui a sfidare l’iridato in carica, l’indiano Gukesh Dommaraju, in luogo ancora da definire nella parte finale dell’anno. La sua patta con l’olandese Anish Giri nel penultimo turno del Torneo dei Candidati gli conferisce l’ambita investitura con un turno di anticipo rispetto alla conclusione dell’evento, mentre tra le donne ogni discorso è ancora aperto.

Sindarov ha dominato l’intero torneo, battendo nei primi turni, uno dopo l’altro, Esipenko, Praggnanandhaa, Caruana, Nakamura e Wei Yi, garantendosi così un vantaggio virtualmente incolmabile già alla fine del “girone d’andata” del doppio round robin. Un’ulteriore vittoria su Praggnanandhaa gli ha dato la certezza pressoché totale, al decimo turno, di poter controllare tutto fino alla fine, salvo svarioni clamorosi o altrui miracoli non avvenuti.

Grande Maestro fin dal 2018, all’epoca il secondo più giovane della storia, Sindarov si fece notare già alla World Cup nel 2021 in cui eliminò al secondo turno Alireza Firouzja, la star iraniana che gioca ormai da anni per la Francia. Due anni dopo, nel terzo turno, estromise un altro transalpino di spicco, anche lui ex numero 2 mondiale Maxime Vachier-Lagrave. Superata la quota ELO di 2700 al Grand Swiss 2024, ha cominciato a vincere partite di notevole importanza, non ultime quelle contro i coevi che stanno facendo grande l’Uzbekistan negli scacchi, Nodirbek Abdusattorov e Nodirbek Yakubboev.

Nel 2025 ha vinto la World Cup con un grande percorso, sconfiggendo lungo la strada il cinese Yu Yangyi, il tedesco Frederik Svane, il messicano-peruviano (molto forte rapid) José Martinez Alcantara, il già citato Yakubboev e, in finale, il cinese Wei Yi. Vincendolo, è stato il più giovane campione dell’evento all’età di 19 ann, 11 mesi e 18 giorni.

Le sue performance nel Torneo dei Candidati lo stanno spingendo a un balzo pauroso nella classifica mondiale: undicesimo prima del via, è destinato a balzare in quinta posizione con un saldo positivo di circa 30 punti ELO, andando immediatamente alle spalle di Abdusattorov e del trio Carlsen-Nakamura-Caruana. Il tutto mentre Gukesh, atteso a una ripresa dal brutto periodo che ha ultimamente vissuto, è sceso a 2732, in quindicesima posizione. Gli servirà un bel passo in avanti per reggere il ritmo di quello che, più che un uomo, a oggi sembra una macchina, perché in questo Torneo dei Candidati di errori quasi non ne ha commessi, facendo capire di avere sia una preparazione impressionante che una comprensione del gioco a dei livelli che, forse, solo uno ha. Quell’uno. Magnus Carlsen.