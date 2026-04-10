Scacchi: derby Brunello-Lodici patto agli Europei 2026. Anche Moroni nella scia della vetta

Si è chiusa la quarta giornata agli Europei individuali di scacchi, in quel di Katowice. Ed è anche l’ultima a precedere il primo dei due giorni di riposo (l’altro è previsto per venerdì 17). Di giocatori a punteggio pieno ne sono rimasti solo due, il venezuelano che dal 2021 gioca per la Spagna Eduardo Iturrizaga e l’armeno Robert Hovhannisyan, entrambi molto esperti e rispettati. Dietro di loro un gruppone praticamente infinito a 3,5/4, che comprende ben 32 giocatori. Tra i Paesi più rappresentati in questa fattispecie abbiamo Polonia e Armenia, con quattro giocatori, ma anche e soprattutto l’Italia, che ha tutti i suoi Grandi Maestri in questa zona di classifica.

Si era detto ieri che non ci sarebbe stato, in ogni caso, un tris in grado di realizzare il 4/4, a causa del derby tra Sabino Brunello e Lorenzo Lodici. La partita si sviluppa secondo una Nimzo-Indiana con 4… c5 in cui Lodici utilizza una variante non molto nota. Il passaggio al mediogioco è particolare, perché di fatto il Nero (Lodici) rimane con un Alfiere mal piazzato, ma due pedoni sulla colonna c potenti, mentre il Bianco (Brunello) è più coordinato, ma senza immediate linee d’attacco. Il problema di Brunello, più che altro, è il tempo nettamente inferiore, che infatti è causa della fine del suo vantaggio alla 31a mossa. Una partita comunque interessante nei vari temi tattici che portano al finale si chiude patta per accordo alla 52a mossa: entrambi i bresciani di origine (anche se sia l’uno che l’altro hanno preso strade cittadine diverse nella vita) vanno a 3,5/4.

E ci va anche un ottimo Luca Moroni, che strappa la patta al forte armeno Shant Sargsyan dopo essersi trovato a lungo in posizione difficile. Giocata un’Inglese ultra-simmetrica con linea minore usata da molti big (Carlsen, Aronian, Maghsoodloo, Ivanchuk, So e Nihal Sarin per citarne qualcuno), è il Grande Maestro di Desio a uscire di teoria con 10. Cd5, ma i problemi iniziano con 14. f4 che apre i pedoni dell’arrocco davanti al Re e, soprattutto, con la concessione della seconda traversa a una delle due Torri nere alla 24a. Sargsyan, però, non porta fino in fondo l’attacco e lascia a Moroni il tempo per riorganizzarsi ed entrare in un finale semplice e patto dopo 48 mosse. Va rimarcato come fino ad ora per Lodici ci sia un guadagno (finora potenziale) di 6 punti ELO, per Moroni e Brunello di 9: andrebbero rispettivamente a 2607, 2560 e 2525. Il che non è male (e Lodici, non dimentichiamolo, ha la top 100 a una ventina di punti ELO).

Da segnalare, in casa Italia, anche la bella patta di Francesco Bettalli con il quotato Grande Maestro greco Dimitrios Mastrovasilis, figura estremamente rispettata nel suo Paese. Il Maestro Internazionale senese blocca la posizione a sufficienza da non permettere alcuna sortita al suo avversario, con il risultato che dopo 33 mosse c’è il mezzo punto per entrambi. Vince due volte (perché nella prima rischia di buttare via lo sforzo post-apertura) Neven Hercegovac contro il polacco Aleksander Walaszczyk, e vince anche Nicolas Perossa sull’altro polacco Jaroslaw Paprocki dopo essersi infilato nel classico finale di Torri contro Donna (o Donna contro Torri: dipende dalla prospettiva), in questo caso però con capacità di andare verso il successo. Patta per Carlo Marzano con il Maestro FIDE ucraino Mykhailo Podolskyi. Non sono ancora stati resi noti gli accoppiamenti del quinto turno.