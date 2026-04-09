Scacchi: tris azzurro a punteggio pieno agli Europei. Derby Brunello-Lodici al 4° turno

Terzo turno in archivio agli Europei individuali di scacchi in corso di svolgimento a Katowice, in Polonia. Continuano a marciare con successo gli scacchisti italiani di spicco: i tre Grandi Maestri inviati in terra polacca, infatti, restano tutti a punteggio pieno (ma, come vedremo, almeno uno di loro dovrà lasciare questo status domani).

In particolare, per il numero 1 tricolore Lorenzo Lodici arriva il successo sul Maestro Internazionale kosovaro Nderim Saraci attraverso lo sfruttamento di un pedone di vantaggio (molto avanzato, peraltro) in pieno mediogioco che diventa la base per quello che, nel finale, si tramuta in posizione vinta. Bella anche la vittoria di Luca Moroni sull’ungherese Bendeguz Bodrogi, anche lui Maestro Internazionale: il Grande Maestro di Desio risolve tutto nel centro di partita sfruttando una serie di tatticismi legati ai vari cambi di pezzi per ottenere, a parità di pedoni, una situazione di Torre, Cavallo e Alfiere contro Torri che, semplificandosi sempre più la posizione, diventa vincente. Sabino Brunello, con il Nero, s’impone invece in pieno finale sul Maestro FIDE israeliano Raem Sherman riuscendo a liberare spazio per mandare il pedone e sempre più avanti, fino alla fatal settima traversa (anzi, in questo caso seconda).

Arriva la seconda vittoria anche per Francesco Bettalli, che la ottiene sul polacco Piotr Zareba in 36 mosse e una brillantezza conclusiva. Sconfitto invece, abbastanza a sorpresa, Nicolas Perossa contro il polacco Damian Bainski, mentre per Neven Hercegovac c’è la patta con il rumeno Razvan-Catalin Tudoroiu. Primo urrà per Carlo Marzano, che lo ottiene nei confronti del polacco Jan Biela.

Tra gli accoppiamenti del 4° turno, quello che spicca è qualcosa che, fino a pochi anni fa, sarebbe stato anche difficile pensare: un derby al vertice tra Brunello e Lodici. Il tutto mentre Moroni si trova di fronte il 23enne armeno, numero 69 del mondo, Shant Sargsyan. Questi gli altri confronti tricolori: Bettalli-Dimitrios Mastrovasilis (Grecia), Hercegovac-Aleksander Walaszczyk (Polonia), Perossa-Jaroslaw Paprocki (Polonia), Marzano-Mykhailo Podolskyi (Ucraina).