Rugby, Champions Cup: spettacolo nei quarti, Leinster domina e Bath firma l’impresa

Il weekend dei quarti di finale della European Rugby Champions Cup ha regalato emozioni forti e risultati tutt’altro che scontati, disegnando un quadro di semifinali di altissimo profilo. Ad aprire il programma, nella serata di venerdì, è stata la sfida tutta inglese tra Bath Rugby e Northampton Saints, un’autentica battaglia offensiva chiusa sul 43-41. Una partita dai ritmi folli, in cui Bath ha ribaltato un passivo pesante grazie a una ripresa travolgente, confermando ambizioni importanti nella competizione.

Il sabato ha invece ribadito la forza delle grandi favorite. Il Leinster ha travolto senza appello i Sale Sharks con un netto 43-13, mostrando una superiorità tecnica e strutturale evidente. Gli irlandesi, già protagonisti nelle ultime edizioni, hanno imposto fin da subito il proprio ritmo, mettendo in chiaro come il loro obiettivo sia quello di tornare sul tetto d’Europa.

Molto più equilibrata e combattuta la sfida tra Glasgow Warriors e Tolone, risolta soltanto nel finale sul 19-22. A fare la differenza è stata una giocata di altissima qualità firmata dall’azzurro Nacho Brex, autore della meta decisiva dopo un’azione corale da cinquanta metri. In campo anche Gianmarco Lucchesi, mentre resta ai box Paolo Garbisi. Un successo che rilancia le ambizioni francesi nella corsa al titolo.

A chiudere il programma, il derby d’Oltralpe tra Union Bordeaux Bègles e Tolosa, deciso nella ripresa dopo un primo tempo equilibrato. Le mete di Ben Tameifuna e Arthur Retière hanno spezzato l’equilibrio, consegnando a Bordeaux il successo per 30-15. Il quadro delle semifinali è così definito: Leinster-Tolone e Bordeaux-Bath, due incroci che promettono spettacolo e che avvicinano sempre di più l’élite del rugby europeo all’atto conclusivo della stagione.