ATP Madrid 2026, Cobolli e Darderi provano ad imitare Sinner e Musetti

L’Italia cerca di piazzare il poker negli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Dopo i successi di ieri di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, proveranno ad imitarli anche Flavio Cobolli e Luciano Darderi. L’impegno sicuramente più agevole sulla carta sembra essere quello del romano, che affronterà il qualificato paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo, numero 96 della classifica mondiale, che si è regalato le prime vittorie della carriera in un 1000, battendo due illustri avversari con Grigor Dimitrov e Learner Tien.

Dovrebbe essere decisamente più complicata la sfida che attende Darderi, che non parte con i favori del pronostico contro l’argentino Francisco Cerundolo. Curiosità ha voluto che nel turno precedente Luciano avesse battuto proprio il fratello del numero 20 del mondo, Juan Manuel. Francisco è decisamente più forte e dunque servirà davvero il miglior Darderi, che finora in questa stagione ancora non si è visto del tutto.

Obiettivo ottavi di finale ovviamente anche per Alexander Zverev. Il numero due del mondo affronta l’estroso francese Terence Atmane in un match che non dovrebbe comunque riservare troppe problematiche al tedesco. Attenzione poi anche a Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero tre, che deve stare attento contro il belga Alexander Blockx, che ben si è messo in luce nell’ultimo torneo di Montecarlo.

Dopo aver esultato per il nuovo beniamino Rafael Jodar, il pubblico spagnolo vuole festeggiare ancora e ha messo nel mirino sicuramente due sfide, quelle che vedono protagonisti Alejandro Davidovich Fokina e Daniel Merida, che affrontano rispettivamente il norvegese Casper Ruud ed il greco Stefanos Tsitsipas, che sta cercando di rilanciarsi proprio in quel di Madrid.