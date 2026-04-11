Quando le Finals di BJK Cup 2026? Format e dove si giocheranno: c’è l’Italia

Missione compiuta per l’Italia del tennis femminile. Le azzurre hanno fatto calare il sipario sulla sfida contro il Giappone, valido per i Qualifiers di Billie Jean King Cup di scena sulla terra rossa del Colle degli Dei a Velletri. Il doppio composto da Sara Errani e Jasmine Paolini, a segno contro Shuko Aoyama / Eri Hozumi 6-2 7-5, ha regalato il punto decisivo.

Per la formazione tricolore guidata da Tathiana Garbin si tratta della quinta qualificazione consecutiva, mettendo nel mirino il terzo titolo in serie, dopo quelli del 2024 e del 2025. Quando ci saranno le Finals? Le Finals della Billie Jean King Cup 2026 si terranno dal 22 al 27 settembre 2026 a Shenzhen, in Cina (cemento indoor). Saranno 8 le nazioni al via: la Cina, in quanto Paese ospitante, l’Italia e le altre sei vincitrici del turno di qualificazione citato.

Il format? Il torneo adotta una struttura a eliminazione diretta: si inizia direttamente dai quarti di finale, seguiti da semifinali e finale. Ogni sfida tra nazioni si risolve in una singola giornata e consiste in tre match: due incontri di singolare in cui si confrontano le n.2 e poi le n.1 delle squadre; un incontro di doppio decisivo (se necessario).

Il sorteggio definirà il tabellone delle Finals e gli accoppiamenti (maggio 2026). Le squadre vengono divise in base al ranking ITF. L’Italia occupa una posizione di vertice, visti i suoi risultati, fattore che garantirà il ruolo di testa di serie n.1. Questo dovrebbe consentire di evitare l’incrocio nei quarti con le selezioni più qualificate.