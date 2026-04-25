Perché Marc Marquez non è stato penalizzato? Manovra al limite, la giustificazione dei commissari

Marc Marquez ha vinto la Sprint Race del GP di Spagna, ma un episodio andato in scena sul circuito di Jerez de la Frontera ha fatto parecchio discutere e ha animato i minuti successivi alla gara veloce. Il centauro della Ducati ufficiale si trovava al secondo posto quando mancavano quattro giri al termine, dopo aver subito pochi minuti prima il sorpasso da parte del fratello Alex nel momento in cui le prime gocce di pista avevano iniziato a fare capolino sul tracciato iberico.

Il Campione del Mondo in carica è scivolato mentre stava affrontando l’ultima curva verso sinistra, quella che immette sul circuito principale, ma è stato bravissimo a mantenere le mani sul manubrio ed è così riuscito a rimontare in sella, su un tratto in asfalto. Il pilota spagnolo ha lasciato sfilare tutto il gruppo, è tornato in pista proprio dove iniziava il rettilineo, si è spostato sulla sinistra ed è uscito dal tracciato, andando sull’erba.

In questo modo Marc Marquez è riuscito a prendere la pit-lane e si è così potuto dirigere verso il proprio box, dove ha cambiato moto ed è salito su un mezzo con gomme da bagnato. Scelta vincente, perché è rientrato in pista dietro a Francesco Bagnaia, mentre tutti gli altri si sono fermati nel giro successivo, ha superato il compagno di squadra e si è involato verso un successo in solitaria, grazie a cui ha recuperato dodici punti a Marco Bezzecchi in classifica generale.

Lo spagnolo non è entrato in pit-lane dalla corsia di ingresso interna, ovvero quella che si trova in pista, proprio prima dell’ultima curva. Il centauro ha preso la via dei box dall’esterno e questa un’ipotesi non presente nel regolamento, ma proprio per questo non penalizzabile. Perché Marc Marquez non è stato penalizzato per il taglio di pista? I commissari hanno puntualizzato che”ha compiuto la manovra in massima sicurezza e nel rispetto del regolamento, dunque non ci saranno investigazioni“.