Perché l’Amstel Gold Race non si vedrà sulla RAI oggi? E anche le alternative streaming inizieranno tardi

Si correrà oggi, domenica 19 aprile, l’Amstel Gold Race 2026 di ciclismo su strada: la gara partirà da Maastricht ed arriverà a Valkenburg dopo 257.2 km. Il grande favorito della vigilia è il belga Remco Evenepoel, che potrebbe sfruttare così le assenze dello sloveno Tadej Pogacar e del britannico Tom Pidcock.

Non essendo una Classica Monumento, non ci saranno la diretta tv su Rai Sport HD o Rai 2, né la diretta streaming su Rai Play: non sarà possibile dunque seguire la gara odierna in chiaro in tv oppure in maniera gratuita in streaming, ma sarà necessario un abbonamento per seguire la corsa.

Poiché si concluderà prima la prova femminile dell’Amstel Gold Race, la gara maschile sarà fruibile in streaming in abbonamento soltanto a partire dalle ore 14.55 su Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN. La Diretta Live testuale integrale sarà invece fruibile su OA Sport.

CALENDARIO AMSTEL GOLD RACE 2026

Domenica 19 aprile

11.10 Ciclismo, Amstel Gold Race: Maastricht-Valkenburg, 257.2 km

PROGRAMMA AMSTEL GOLD RACE 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: dalle ore 14.55 Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.