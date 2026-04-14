Pattinaggio artistico a rotelle, Europei Gruppi Show e Precision 2026: i team italiani al via. Ci sono Neovis e Division

Si avvicina sempre più la prima rassegna continentale della stagione 2026 di pattinaggio artistico a rotelle. Si tratta dei Campionati Europei 2026 dedicati alla disciplina dei Gruppi Show e Precision, quest’anno in scena nel nostro Paese, precisamente a Conegliano (Trevisto) dal 30 aprile al 2 maggio 2026. Nelle scorse ore la Federazione Italiana Sport Rotellistici ha pubblicato la lista dei team azzurri che saranno della partita in Veneto, pronti a giocarsi quanti più piazzamenti di lusso possibili.

Per quanto riguarda il sincronizzato scenderanno in pista i Sincro Roller, il Precision Skate Bologna ed il Precision Team Albinea; le squadre giovanili dei due gruppi presenzieranno in campo Junior, condividendo la competizione con i Royal Eagles.

I Gruppi Junior saranno invece composti dagli Skate Stars, i Division gli Omnis, mentre per i quartetti gareggeranno Neovis e Show Roller Team (Magic Skate e Vita-Mine per la categoria Junior, Skate Stars, Dejavu, Show Roller Team per i cadetti).

Sei invece i team delle due specialità più spettacolari: tra i Piccoli Gruppi cercheranno di conquistare il metallo più pregiato gli Evolution, i Diamante ed i Fireworks, mentre nei Grandi Gruppi i fari saranno puntati su Division, Royal Eagles e Dejavu.