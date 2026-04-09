NUOTO | Giorgio Lamberti: “Quel record impossibile, il ritiro a 24 anni e la mia vasca più dura”
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Un record del mondo rimasto imbattuto per 10 anni.
Il primo oro mondiale della storia del nuoto maschile italiano.
Una carriera straordinaria… e un ritiro a soli 24 anni.
Giorgio Lamberti è una leggenda dello sport italiano, uno di quegli atleti che non hanno solo vinto, ma hanno cambiato tutto 🇮🇹🏊♂️
In questa intervista ripercorriamo la sua storia:
dalla gara iconica di Bonn 1989 alla delusione olimpica di Seul, dal rapporto con Alberto Castagnetti fino alla scelta di smettere così giovane.
Spazio anche al presente: il nuoto di oggi, il passaggio generazionale con il figlio Michele e uno dei momenti più difficili della sua vita, la battaglia contro il Covid.
🎯 Un racconto intenso tra sport, vita e consapevolezza con uno dei pionieri del nuoto italiano.
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Conduce Alice Liverani