Un record del mondo rimasto imbattuto per 10 anni.

Il primo oro mondiale della storia del nuoto maschile italiano.

Una carriera straordinaria… e un ritiro a soli 24 anni.

Giorgio Lamberti è una leggenda dello sport italiano, uno di quegli atleti che non hanno solo vinto, ma hanno cambiato tutto 🇮🇹🏊‍♂️

In questa intervista ripercorriamo la sua storia:

dalla gara iconica di Bonn 1989 alla delusione olimpica di Seul, dal rapporto con Alberto Castagnetti fino alla scelta di smettere così giovane.

Spazio anche al presente: il nuoto di oggi, il passaggio generazionale con il figlio Michele e uno dei momenti più difficili della sua vita, la battaglia contro il Covid.

🎯 Un racconto intenso tra sport, vita e consapevolezza con uno dei pionieri del nuoto italiano.

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Conduce Alice Liverani