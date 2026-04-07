NBA 2026, i risultati della notte (7 aprile). Vittorie di San Antonio e Denver, colpo di Orlando

Sono cinque le partite della notte NBA. I Denver Nuggets si prendono la terza posizione nella Western Conference dopo la vittoria al supplementare contro i Portland Trail Blazers per 137-132. Denver ha rimontato anche diciassette punti di svantaggio nell’ultimo quarto, arrivando ad essere avanti a venticinque secondi dalla fine, prima del canestro di Deni Avdija della parità. Nel supplementare sono poi saliti in cattedra Nikola Jokic e Jamal Murray, che hanno regalato il successo ai Nuggets. Partita sontuosa del serbo, che ha chiuso con la solita clamorosa tripla doppia da 35 punti, 14 rimbalzi e 13 assist; mentre a Portland non sono bastati i 30 di Toumani Camara.

I San Antonio Spurs firmano la loro sessantesima vittoria stagionale, superando 115-102 i Philadelphia 76ers. Il protagonista indiscusso è Stephon Castle, che aggiunge un’altra tripla doppia in questa nottata NBA, chiudendo con 19 punti, 13 assist e 10 rimbalzi. Per i Sixers il migliore è stato Joel Embiid con 34 punti e 12 rimbalzi.

Si accende sempre di più la lotta per evitare i Play-In nella Eastern Conference con ben quattro squadre (Toronto, Philadelphia, Charlotte ed Orlando) che sono divise tra loro da una vittoria. Il successo dei Magic contro i Detroit Pistons per 123-107 ribalta completamente tutto, visto che Orlando ora ha lo stesso record di Philadelphia e Charlotte, ma è ancora nona, mentre Toronto è sesta ad una sola partita di distanza. Decisivo per i Magic un Paolo Banchero da 30 punti ed un Desmond Bane da 25, mentre a Detroit non sono bastati i 18 punti di Jalen Duren.

Colpo esterno dei New York Knicks, che vincono sul campo degli Atlanta Hawks, una delle squadre più in forma di tutta la lega. Finisce 108-105 per New York, trascinata da un Jalen Brunson da 30 punti e 13 assist, ma soprattutto autore dei canestri decisivi nel finale. Per Atlanta il migliore è stato Nickeil Alexander-Walker, che ha messo a referto 36 punti.

Con questa vittoria New York riesce a confermarsi al terzo posto, resistendo all’assalto dei Cleveland Cavaliers, che passeggiano sul campo dei Memphis Grizzlies, vincendo agevolmente 142-126 grazie soprattutto ad un secondo quarto da 44-28. Per i Cavs è la cinquantesima vittoria stagionale, arrivata grazie soprattutto ai 24 punti di Evan Mobley e ai 22 di Dennis Schröder, partito in quintetto viste le assenze di Donovan Mitchell e James Harden.

RISULTATI NBA 2026 (7 APRILE)

Atlanta Hawks – New York Knicks 105-108

Orlando Magic – Detroit Pistons 123-107

Memphis Grizzlies – Cleveland Cavaliers 126-142

San Antonio Spurs – Philadelphia 76ers 115-102

Denver Nuggets – Portland Trail Blazers 137-132 d.t.s