NBA, i risultati della notte (6 aprile): vincono Thunder e Celtics, cadono i Lakers a Dallas

11 le partite disputate nell’ultima notte NBA, e vale sostanzialmente quanto già rimarcato nella giornata di ieri: la lotta per le varie posizioni tra playoff e play-in, nell’una e nell’altra conference, è ancora ricca di vita. E le ultime ore hanno aiutato solo in parte a venire a capo di una pesante matassa.

I Boston Celtics (53-25) scappano via nell’ultimo quarto contro i Toronto Raptors (43-25) e vincono per 115-101 con il solito conributo dei due big conclamati, Jaylen Brown e Jayson Tatum, autori di 26 punti l’uno e di 23 con 13 rimbalzi l’altro. Per i Raptors sette in doppia cifra e Ja’Kobe Walter a 16 punti. I Phoenix Suns (43-35) vanno a vincere lontano da casa sui Chicago Bulls (29-49): 110-120 con un bel Devin Booker da 30 punti e Jalen Green che ne realizza 25. Per i Bulls 29 di Tre Jones.

Questa è anche la fase dell’anno in cui ci sono le partite (quasi) inutili: è il caso di Brooklyn Nets (19-59)-Washington Wizards (17-61), finita 121-115 con 23 punti di Norman Traore da una parte e 30 di Will Riley dall’altra. Ma è pure il caso di Milwaukee Bucks (31-47)-Memphis Grizzlies (25-53), un 131-115 al cui interno ci sono i 24 di Ryan Rollins per i padroni di casa e la tripla doppia di Rayan Rupert (33-10-10) per gli ospiti. Il tutto in attesa che per i Bucks si sblocchi l’ormai assurda questione Giannis Antetokounmpo.

I Cleveland Cavaliers (49-29) fanno più fatica del dovuto, ma nell’ultimo quarto chiudono la pratica Indiana Pacers (117-108). Ci sono 38 punti per Donovan Mitchell e 28 per James Harden contro i 21 di Micah Potter (con 12 rimbalzi) e, dalla panchina, di Obi Toppin. Gli Orlando Magic (42-36) fanno ugualmente fatica, ma battono i New Orleans Pelicans (25-54) per 108-112, pescando una giornata da 23 punti e 16 rimbalzi di Paolo Banchero e da 27 punti di Desmond Bane. Per i Pelicans 32 di Saddiq Bey.

Vittoria che conta in casa Charlotte Hornets (43-36), che sbancano l’arena dei Minnesota Timberwolves (46-32) per 108-122 con un grande LaMelo Ball da 35 punti unito ai 25 di Miles Bridges. Per i T’Wolves 26 di Julius Randle. Problemi azzerati per gli Oklahoma City Thunder (62-16):146-111 sugli Utah Jazz (21-58), sette uomini in doppia cifra e 14 su 15 a segno in generale. Top scorer stavolta è Chet Holmgren con 21 punti, Shai Gilgeous-Alexander ne fa 20. Per i Jazz 34 di Brice Sensabaugh.

I Dallas Mavericks (25-53) sorprendono i Los Angeles Lakers (50-28), creando loro problemi per il terzo posto a Ovest con il 134-128 che lancia la stella di Cooper Flagg a 45 punti. Per i gialloviola, senza Doncic, 30-9-15 di LeBron James, 15-16-11 di Luke Kennard (tripla doppia) e 23 dalla panchina di Jaxson Hayes. I Sacramento Kings (21-58) finiscono travolti dai Los Angeles Clippers (40-38): 109-138 con 71 punti realizzati dai Clippers nei primi due quarti. Devin Carter scrive 21 sul tabellino per i Kings, ma Los Angeles ne ha 26 da Kawhi Leonard e 25 dalla panchina di John Collins. Infine, è Alperen Sengun a decidere a 4 secondi dalla fine la vittoria degli Houston Rockets (49-29) per 116-117 sui Golden State Warriors (36-42). Oltre alla prova del turco, determinante quella da 31 punti di Kevin Durant, mentre un’inedita versione dalla panchina di Steph Curry è a quota 29.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Boston Celtics-Toronto Raptors 115-101

Chicago Bulls-Phoenix Suns 110-120

Brooklyn Nets-Washington Wizards 121-115

Milwaukee Bucks-Memphis Grizzlies 131-115

Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers 117-108

New Orleans Pelicans-Orlando Magic 108-112

Minnesota Timberwolves-Charlotte Hornets 108-122

Oklahoma City Thunder-Utah Jazz 146-111

Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers 134-128

Sacramento Kings-Los Angeles Clippers 109-138

Golden State Warriors-Houston Rockets 116-117