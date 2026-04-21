NBA, i risultati della notte (21 aprile): colpi Atlanta e Minnesota, i Cavs volano sul 2-0

Si sono disputati tre match di gara-2 dei playoff dell’NBA questa notte e il fattore campo regge solo a metà: avanzano sul 2-0 i Cleveland Cavaliers, mentre arrivano due pesanti colpi esterni a rimettere in equilibrio le serie. Successo interno per Cleveland, trascinata da Donovan Mitchell e James Harden contro i Toronto Raptors, mentre al Madison Square Garden gli Atlanta Hawks sorprendono i New York Knicks con una rimonta clamorosa. Vittoria in trasferta anche per i Minnesota Timberwolves, che piegano i Denver Nuggets grazie alle giocate decisive di Anthony Edwards e Donte DiVincenzo, ristabilendo la parità sull’1-1.

I Cleveland Cavaliers fanno valere ancora il fattore campo e battono 115-105 i Toronto Raptors, portandosi sul 2-0 nella serie di primo turno a Est. A trascinare i padroni di casa sono Donovan Mitchell (30 punti) e James Harden (28), decisivi nel quarto periodo, con Evan Mobley che aggiunge 25 punti e 8 rimbalzi. Cleveland conduce dall’inizio alla fine, toccando anche il +16 nel terzo quarto prima del tentativo di rimonta canadese guidato da Scottie Barnes (26 punti). I Raptors si riavvicinano fino al -9, ma sette punti in fila di Mitchell chiudono i conti, punendo anche le 22 palle perse degli ospiti. La serie si sposta ora in Canada per gara-3.

Al Madison Square Garden va in scena un finale clamoroso: gli Atlanta Hawks rimontano e battono 107-106 i New York Knicks, pareggiando la serie sull’1-1. Decisivo CJ McCollum, autore di 32 punti e leader della rimonta dopo un terzo quarto chiuso a -12. Nel finale punto a punto, Jalen Brunson firma la tripla del pari, ma McCollum risponde con il jumper del 105-103 a 33 secondi dalla sirena. Dopo due liberi sbagliati dallo stesso McCollum, l’ultimo tiro di Mikal Bridges si spegne sul ferro, consegnando ad Atlanta una vittoria insperata.

Colpaccio dei Minnesota Timberwolves, che espugnano il campo dei Denver Nuggets per 114-119 e impattano la serie sull’1-1. Decisiva la seconda metà dell’ultimo quarto, quando sale in cattedra Donte DiVincenzo e con i suoi punti trascina Minnesota alla vittoria. Fondamentale anche la doppia doppia di Anthony Edwards, che chiude con 30 punti e 10 rimbalzi, mentre a Denver non bastano i 30 punti di Jamal Murray, né la doppia doppia del solito Nikola Jokic, che chiude con 24 punti e 15 rimbalzi (e 8 assist).

RISULTATI NBA 2025-2026 (21 APRILE)

Cleveland Cavaliers – Toronto Raptors 115-105

New York Knicks – Atlanta Hawks 106-107

Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves 114-119