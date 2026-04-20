NBA, i risultati della notte (20 aprile): sorpresa Magic, Pistons subito battuti. Esordio playoff ok per Celtics, Thunder e Spurs

Continua il novero dei playoff NBA: in archivio anche le quattro partite rappresentanti gara-1 che mancavano all’appello, in una tradizione che vuole il fine settimana molto ben occupato con le sfide che si alternano una dopo l’altra senza soluzione di continuità. Se tre confronti su quattro iniziano senza sorprese, ce n’è uno che vede subito uno scossone non da poco.

Si tratta, in particolare, del 101-112 con cui gli Orlando Magic battono i Detroit Pistons: nei fatti è l’ottava che batte la prima della Eastern Conference, e che lo fa nonostante un super Cade Cunningham da 39 unti, ma non assistito praticamente da nessuno a parte Tobias Harris (17). Tutto il quintetto in doppia cifra, al contrario, per i Magic, con Paolo Banchero che scrive 23 e Franz Wagner che ne aggiunge 19.

Sempre a Est è molto più banale la vicenda dei Boston Celtics, i quali non si fanno problemi a travolgere i Philadelphia 76ers per 123-91 dominando dall’inizio alla fine. 25 e 11 rimbalzi per Jayson Tatum, 26 per Jaylen Brown, quintetto più Payton Pritchard in doppia cifra e il gioco è fatto. Per gli ospiti 21 di Tyrese Maxey.

A Ovest non fanno parimenti fatica gli Oklahoma City Thunder, capaci di un tranquillo 119-84 sui Phoenix Suns con modalità non certo dissimili da quelle viste in Celtics-76ers. A Shai Gilgeous-Alexander “bastano” 25 punti con Jalen Williams che ne fa 22 e 14 elementi del roster che realizzano almeno un canestro. Per i Suns 23 di Devin Booker.

C’è più lotta, ma neanche tanta, tra San Antonio Spurs e Portland Trail Blazers. Gli Spurs controllano, del resto, abbastanza facilmente e, trascinati da uno stellare Victor Wembanyama (35 punti e stoppate senza neanche staccarsi da terra), vanno sull’1-0 con un 111-98 convincente. Per i Blazers doppia doppia da 30 punti e 10 rimbalzi di Deni Avdija.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Eastern Conference

Detroit Pistons (1)-Orlando Magic (8) 101-112

Boston Celtics (2)-Philadelphia 76ers (7) 123-91

Western Conference

Oklahoma City Thunder (1)-Phoenix Suns (8) 119-84

San Antonio Spurs (2)-Portland Trail Blazers (7) 111-98