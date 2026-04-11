NBA, i risultati della notte (11 aprile): tutti in campo! Fontecchio trascina gli Heat

Tutti in campo nella penultima notte di regular season NBA: 15 partite, 30 squadre e parecchie storie in scena. Ne accadono tante, anzi tantissime: chi tiene a riposo le proprie stelle in vista dei playoff, chi cerca ancora di capire se giocherà playoff o play-in, e chi, senza più nulla da chiedere alla stagione, non fa nulla per nascondere proprio questo aspetto.

100-118: così i Detroit Pistons (59-22) sigillano ulteriormente il primo posto a Est contro gli Charlotte Hornets (43-38), avvalendosi dei 20 di Jalen Duren contro i 27 di LaMelo Ball. Si avvicinano così i Miami Heat (42-39), che battono 117-140 i Washington Wizards (17-64) pur senza impiegare Tyler Herro e Norman Powell. Simone Fontecchio è in gran serata: parte in quintetto, 26’42” per lui con 24 punti, 4 rimbalzi, 2 assist e 8/10 dal campo (2/2 da due, 6/8 da tre, 2/2 in lunetta). Per Washington, ormai senza obiettivi, 30 di Bub Carrington.

Gli Atlanta Hawks (46-35) si assicurano definitivamente un posto nei playoff battendo i Cleveland Cavaliers (51-30) con 29 di CJ McCollum e la tripla doppia da 13-10-12 di Dyson Daniels; per i Cavs 20 di James Harden. I Philadelphia 76ers (44-37) non hanno bisogno di spingere per battere gli Indiana Pacers (19-62) per 94-105 con 32 di Tyrese Maxey contro i 17 di Jarace Walker. In pratica, c’è un posto playoff a Est ancora disponibile tra Raptors, Magic e 76ers.

I New York Knicks (53-28) battono i Toronto Raptors (45-36) per 112-95, chiudendo la pratica terzo posto a Est. 29 i punti di Jalen Brunson da una parte, dall’altra ce ne sono 17 per Sandro Mamukelashvili. Per i Boston Celtics (55-26) normale 144-118 sui New Orleans Pelicans (26-55): nella partita dei record vittorie-sconfitte a specchio 24 per Sam Hauser e 23 per Jaylen Brown dal lato dei padroni di casa, 36 di Jeremiah Fears da quello degli ospiti.

Bene anche gli Orlando Magic (45-36) che, come si è detto, lottano ancora per il sesto posto playoff a Est e, dunque, per non fare i play-in. Battuti i Chicago Bulls (31-50) per 103-127 con Franz Wagner che sale a quota 25, mentre per i Bulls ce ne sono 23 di Tre Jones. Regala spettacolo anche stanotte Victor Wembanyama: per il francese dei San Antonio Spurs (62-19) 40 punti e 13 rimbalzi nel 139-120 sui Dallas Mavericks (25-56), i quali hanno 33 punti da Cooper Flagg.

Ormai con le attenzioni più fuori dal campo che dentro (leggere alla voce Giannis Antetokounmpo), i Milwaukee Bucks (32-49) battono i Brooklyn Nets (20-61) per 125-108 ruotando a otto e con 35 punti di AJ Green (che mette 11 triple, record di franchigia; dal canto loro, i Nets ruotano a sette con 23 di Tyson Etienne. Questo solo per dire l’insano numero di giocatori lasciati fuori. Come fuori sono sia Nikola Jokic che Shai Gilgeous-Alexander nella sfida tra Denver Nuggets (53-28) e Oklahoma City Thunder (64-17) che consegna alla franchigia del Colorado l’undicesima vittoria consecutiva per 127-107 con Jonas Valanciunas che s’inventa una notte da 23 punti e 17 rimbalzi. Per gli ospiti 23 e 12 rimbalzi di Branden Carlson.

Con 22 giocatori, prendendo entrambi i roster, fuori, la disfida tra Utah Jazz (22-59) e Memphis Grizzlies (25-56) finisce 147-101 con 30 di Blake Hinson e triple doppie di Bez Mbeng (27-11-11) e John Konchar (11-11-10) da una parte e 21 di Dariq Witehead e tripla doppia di Jahmai Mashack (13-15-14), che peraltro sta in campo tutti e 48 minuti nella rotazione a sei, dall’altra. I Minnesota Timberwolves (48-33), in circostanze “leggermente” più normali, battono per 132-136 gli Houston Rockets (51-30), allontanandoli dalle chance di andare oltre il quinto posto a Ovest. 23 dalla panchina di Terrence Shannon Jr. e 22 di Anthony Edwards da una parte, 41 di Amen Thompson e 33 di Kevin Durant dall’altra.

I Sacramento Kings (22-59) superano per 124-118 i Golden State Warriors (37-44), che già sanno di essere decimi a Ovest con annessi play-in. 29 i punti di Devin Carter da una parte, 30 quelli di Brandon Podziemski dall’altra. I Portland Trail Blazers (41-40) agganciano i Los Angeles Clippers (41-40) con 35 punti di Deni Avdija contro i 24 di Kawhi Leonard. Infine, 101-73 dei Los Angeles Lakers (52-29) contro i Phoenix Suns (44-37): LeBron James non si risparmia e scrive 28 punti e 12 assist a referto, per i Suns rotazioni (pure troppo) vorticose e 12 punti di Dillon Brooks.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Charlotte Hornets-Detroit Pistons 100-118

Washington Wizards-Miami Heat 117-140

Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers 124-102

Indiana Pacers-Philadelphia 76ers 105-94

New York Knicks-Toronto Raptors 112-95

Boston Celtics-New Orleans Pelicans 144-118

Chicago Bulls-Orlando Magic 103-127

San Antonio Spurs-Dallas Mavericks 139-120

Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets 125-108

Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder 127-107

Utah Jazz-Memphis Grizzlies 147-101

Houston Rockets-Minnesota Timberwolves 132-136

Sacramento Kings-Golden State Warriors 124-118

Portland Trail Blazers-Los Angeles Clippers 116-97

Los Angeles Lakers-Phoenix Suns 101-73