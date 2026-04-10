NBA, i risultati della notte (10 aprile): i New York Knicks battono i Celtics, non sbagliano Lakers e Rockets

È ormai giunta quasi alla conclusione la lunghissima regular season dell’NBA 2025-2026. In attese degli ultimi turni per determinare le posizioni play-in e playoff, nella notte italiana sono andati in scena altri sei match. Andiamo a scoprire i risultati finali e le migliori prestazioni.

Vittoria casalinga per i Toronto Raptors (45-35) che superano i Miami Heat (41-39) per 128-114. I Raptors vanno avanti già nel primo tempo grazie ad un Ingram scatenato che chiuderà con 38 punti. Miami non riesce a reagire nella ripresa e subisce il suo secondo ko di fila che non compromette la partecipazione al play–in. Toronto invece continua a viaggiare nella finestra playoff. Passano in trasferta i Chicago Bulls (31-49) che battono i Washington Wizards (17-63) per 108-119. Ottavo ko di fila per i Wizards che rimangono ultimi ad Est mentre Chicago infila la seconda vittoria grazie anche ad un Jones da 31 punti.

Ritornano alla vittoria gli Indiana Pacers (19-61) che vincono in trasferta sul campo dei Brooklyn Nets (20-60) per 94-123. I Pacers tornano così al successo dopo tre partite grazie ad una prestazione corale che quest’anno è sempre mancata. Nella grande sfida ad Est, invece, i New York Knicks (52-28) hanno sconfitto i Boston Celtics (54-26) per 112-106. Partita equilibrata decisa solo negli ultimi minuti del quarto con un Hart da 26 punti. I Knicks fermano la corsa di Boston e li avvicinano in classifica.

Successo tra le mura amiche degli Houston Rockets (51-29) che confermano il posto playoff ad Ovest battendo i Philadelphia 76ers (43-37) per 113-102. Houston va sul +23 dopo tre frazioni ma i 76ers di avvicinano pericolosamente nel finale, prima che Durant chiudesse la partita. È l’ottava vittoria consecutiva per dei Rockets incontenibili. Passano in trasferta i Los Angeles Lakers (51-29) che hanno la meglio sui Golden State Warriors (37-43) per 103-119. In assenza di Curry, gli Warriors incassano il quinto ko nelle ultime sei partite. I Lakers tornano alla vittoria grazie all’eterno James, autore di 26 punti e 11 assist.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Toronto Raptors-Miami Heat 128-114

Washington Wizards-Chicago Bulls 108-119

Brooklyn Nets-Indiana Pacers 94-123

New York Knicks-Boston Celtics 112-106

Houston Rockets-Philadelphia 76ers 113-102

Golden State Warriors-Los Angeles Lakers 103-119