Nuovo appuntamento con Swim Zone, il format dedicato al grande nuoto internazionale, direttamente dall’Aquatics Centre di Parigi.

L’Italia festeggia la sua prima medaglia nel nuoto in corsia, grazie allo splendido argento conquistato da Alberto Razzetti nei 400 misti, al termine di una gara combattuta e di grande livello.

Ma sono tanti gli spunti azzurri arrivati dalla vasca parigina. Sara Curtis brilla nei 100 metri stile libero, mentre Nicolò Martinenghi centra la finale dei 100 metri rana, dove troverà anche il compagno di squadra Ludovico Cerasuolo.

Niente podio, invece, per le staffette 4×200 metri, ma arriva comunque una prestazione storica: Carlos D’Ambrosio firma il nuovo record italiano, diventando il primo uomo italiano a scendere sotto l’1’45” nei 200 metri stile libero.

Tutti i risultati, le prestazioni degli azzurri, le sorprese e gli spunti più interessanti della giornata vengono analizzati insieme ad Alessia Polieri, Michele Cassano e Sofia Altavilla, direttamente da Parigi.

🎙️ Swim Zone è il nostro spazio per raccontare e approfondire tutto quello che succede in vasca, tra medaglie, record, grandi protagonisti e prestazioni da ricordare.

📍 Da Parigi, per vivere insieme tutte le emozioni del nuoto italiano.

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