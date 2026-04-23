MotoGP, Pedro Acosta: “KTM sempre veloce a Jerez, obiettivo top5. Soddisfatto della mia stagione”

Dopo quasi un mese di pausa è arrivato finalmente il momento di tornare in pista per i centauri della MotoGP, che si apprestano ad affrontare da venerdì 24 a domenica 26 aprile il weekend del Gran Premio di Spagna 2026, quarto capitolo della stagione. Pedro Acosta sarà uno dei protagonisti più attesi in sella alla sua KTM, occupando il terzo posto nella classifica generale del campionato grazie a due podi in tre gare e al controverso successo nella Sprint inaugurale in Thailandia.

Il giovane fenomeno spagnolo rappresenta di fatto l’unico intruso nella top9 del Mondiale che non guida un’Aprilia o una Ducati, mentre tutti gli altri hanno a disposizione una moto italiana. “La KTM è sempre piuttosto veloce qui. Cercheremo di preparare la gara nel miglior modo possibile, dobbiamo continuare su questa strada e cercare di rimanere tra i primi 5. Abbiamo fatto un buon lavoro fin qui“, dichiara il due volte campione iridato in conferenza stampa alla vigilia dell’appuntamento iberico.

Lo “Squalo di Mazarrón” è soddisfatto delle prestazioni e dei risultati ottenuti sin qui nella prima fase della stagione: “La continuità mi soddisfa perché era proprio quello che mi mancava l’anno scorso, non avevo costruito quella fiducia che ora ho grazie ai risultati. Speriamo di continuare a evolverci in questo senso, poi se continueremo a lottare con Aprilia e Ducati vorrà dire che stiamo facendo un ottimo lavoro“.

Vedremo dunque quale sarà il rendimento della KTM e nello specifico di Acosta sul circuito di Jerez de la Frontera. Si comincia venerdì 24 aprile con le prove libere e le pre-qualifiche, mentre a partire da sabato si farà veramente sul serio con la qualifica e la Sprint in attesa della gara domenicale.