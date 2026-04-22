MotoGP, chi ha vinto il Mondiale ‘di rincorsa’? Sempre più casi negli ultimi 20 anni. E Valentino Rossi detiene un record unico…

A corollario di quanto scritto nella giornata di lunedì su Marco Bezzecchi, vincitore delle prime tre gare della stagione 2026, è sorto spontaneo un quesito relativo alla situazione opposta. Ossia, quante volte è capitato che un pilota abbia conquistato il titolo senza imporsi in alcuno dei tre Gran Premi che hanno aperto ogni annata agonistica?

Scartabellando la lunga storia del Motomondiale, nato nel 1949, si scopre come si sia dovuto attendere il 1981 perché la dinamica si verificasse. Fu Marco Lucchinelli a riuscirci, affermatosi al quarto degli undici GP di quella stagione. Poi toccò a Eddie Lawson, che nel 1989 cominciò a festeggiare dalla quarta delle quindici gare in calendario.

Ci fu poi il caso particolare di Wayne Rainey nel 1992, ovvia conseguenza dell’infortunio patito da Doohan. Lo statunitense dovette attendere il sesto dei tredici eventi, ma chi poteva immaginare che l’australiano patisse l’incidente di Assen? Un imprevisto che andò a sparigliare completamente le carte sul tavolo di quel Mondiale, destinato appunto al centauro proveniente da down under.

Nell’epoca della MotoGP, cominciata nel 2002, si legge il nome di Nicky Hayden nel 2006, una stagione senza padrone nella quale l’americano vinse l’ottava (e l’undicesima) delle diciassette gare in calendario. Poi ce la fa Valentino Rossi nel 2008, il cui primo successo viene centrato nel quarto dei diciotto GP programmati, situazione ripetutasi pedissequamente nel 2015 con Jorge Lorenzo.

Infine, abbiamo Joan Mir nel 2020, classificabile alla voce “annata anomala e sui generis” a causa della pandemia e degli stravolgimenti apportati al calendario, e Francesco Bagnaia nel 2022, impostosi per la prima volta nella sesta delle venti gare stagionali e autore di una rimonta da record.

Dunque, tutti coloro che non si chiamano Marco Bezzecchi guardano a questi precedenti per tenere viva la speranza di laurearsi Campioni. Il dato veramente interessante è rappresentato dal fatto di come la situazione si sia presentata otto volte nella storia, ma in sole 3 occasioni nei 57 Mondiali fra il 1949 e il 2005, ma in ben 5 nei 20 campionati iridati disputati dal 2006 al 2025.

A margine, è interessante notare un’altra dinamica. Valentino Rossi è l’unico centauro ad aver vinto il Mondiale imponendosi nelle prime tre gare (2001) e ad aver conquistato il titolo anche con lo zero su tre iniziale (2008). Non male, per il Dottore, il quale al momento può essere affiancato solo da Marc Marquez.