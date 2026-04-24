Moto3, Maximo Quiles beffa Munoz nelle pre-qualifiche di Jerez. Ottimo Bertelle, Pini costretto alla Q1

Il solito Maximo Quiles ha chiuso al comando le pre-qualifiche del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di Moto3 2026. Sul tracciato di Jerez de la Frontera il padrone di casa ha dimostrato di non avere la minima ruggine dopo il lungo stop del mese di aprile ed è tornato davanti a tutti. Bene Matteo Bertelle, quarto al termine della sessione, mentre una menzione speciale va a David Munoz, subito protagonista dopo ben sei operazioni subite.

Il miglior tempo, proprio sotto la bandiera a scacchi, lo ha fissato lo spagnolo Maximo Quiles (KTM CFMoto Aspar) in 1:44.078 con un margine di vantaggio di appena 41 millesimi sul connazionale David Munoz (KTM LiquiMoly Dynavolt Intact GP) che torna alle gare nel migliore dei modi, quindi è terzo l’argentino Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) a 247.

Quarto crono per il nostro Matteo Bertelle (KTM LevelUP MTA) che chiude un turno decisamente positivo a 325 millesimi dalla vetta, quinto lo spagnolo David Almansa (KTM LiquiMoly Dynavolt Intact GP) a 379, mentre è sesto il suo connazionale Adrian Fernandez (Honda Leopard) a 405. Settima posizione un altro spagnolo Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo) a 426 millesimi davanti ai connazionali Adrian Cruces (KTM CIP) ottavo a 466 e Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) nono a 509.

Decimo crono per l’argentino Marco Morelli (KTM CFMoto Aspar) a 550 millesimi da Quiles, 11° l’irlandese Casey O’Gorman (Honda SIC58) a 568, 12° il finlandese Rico Salmela (Red Bull KTM Tech3) a 592, quindi 13° lo spagnolo Joel Esteban (KTM LevelUP MTA) a 623 mentre chiude la top14 il britannico Scott Ogden (KTM CIP) a 655. Si mangia le mani Guido Pini (Honda Leopard) che manca la top14 per 123 millesimi dopo diversi giri cancellati nel finale per colpa di bandiere gialle. Si ferma in 24a posizione Nicola Carraro (Honda Rivacold Snipers) a 1.594.