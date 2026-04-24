Moto3, Bertelle ottimo secondo nella FP1 del GP di Spagna. Un padrone di casa al comando

Si è da poco aperto con la prima sessione di prove libere Moto3 il weekend del Gran Premio di Spagna 2026, quarto appuntamento del Motomondiale 2026. Sul circuito di Jerez, la migliore prestazione nella classe più leggera è stata fatta segnare da Maximo Quiles. Lo spagnolo, leader del Mondiale, ha fermato il cronometro sull’ 1:44.833 (unico pilota sotto i 45″), iniziando nel migliore dei modi il GP di casa.

Ottima prestazione anche dell’italiano Matteo Bertelle, sempre nelle prime posizioni e secondo al termine delle FP2. Ritardo di 395 millesimi per il centauro della LevelUP-MTA. Tezro posto per l’argentino Marco Morelli (CFMOTO Aspar Team Moto3), con un distacco dalla vetta di 483 millesimi. Quindi quarto Joel Esteban (LevelUP-MTA, +0.509) e quinto Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo, +0.537).

Fuori dalla top 5 David Almansa (Liqui Moly Dinavolt Intact GP), sesto a 637 millesimi e Joel Kelso (GRYD Mlav Racing), settimo a 654 millesimi. Completano la top 10 Guido Pini (Leopard Racing, +0.712), Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo, +0.714) e Adrian Fernandez (Leopard Racing, +0.813). Molto lontano Nicola Carraro (Rivacold Snipers), in venticinquesima posizione.