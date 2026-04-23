Moto3: Guido Pini cerca continuità al GP di Spagna. Banco di prova importante per l’azzurro

Come dice il detto, l’appetito vien mangiando. E dopo aver sfatato un tabù importante, Guido Pini vuole continuare ad incidere al GP di Spagna, appuntamento numero quattro del Motomondiale 2026 di Moto3 in scena questo fine settimana presso l’iconico circuito di Jerez De La Frontera.

Il pilota in forza alla Leopard Racing come sappiamo è reduce dalla fantastica prima posizione strappata al COTA per il GP delle Americhe, che ha riportato finalmente un italiano sul gradino più alto del podio dopo ben quattro anni di assenza. Un successo di enorme personalità che ha consentito al centauro di salire al quarto posto in classifica con 36 punti, a due lunghezze dalla top 3.

Al comando c’è invece Maximo Quiles (CFMOTO Valresa Aspar Team), leader delle operazioni con 65 punti, 23 in più di Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo), secondo a 42 davanti a Valentin Perroe (Red Bull KTM Tech3), terzo a 36. L’anno scorsi ad imporsi fu Josè Antono Rueda, seguito da Angel Piqueras e Joel Kelso. Guido Pini invece fu settimo.

Non serve fare troppi calcoli: l’obiettivo di Pini – così come gli altri centauri tricolore – sarà quello di pensare sessione per sessione, contando di svolgere un buon lavoro venerdì per imbastire l’affondo già da sabato con le qualifiche. Il resto verrà da sé.