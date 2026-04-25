GP SpagnaMotoGP
Moto2, Collin Veijer in pole position nel GP di Spagna. A centro gruppo Vietti e Arbolino
Collin Veijer piazza la zampata che non ti aspetti e si prende la pole position per il Gran Premio di Spagna 2026, valevole come quarta tappa stagionale del Mondiale Moto2. Prima affermazione della carriera in qualifica nella categoria intermedia per il pilota neerlandese, che in passato aveva collezionato tre partenze al palo in Moto3 tra il 2023 ed il 2024.
Il centauro del team Red Bull KTM Ajo ha registrato il miglior tempo assoluto della sessione in 1’39″101, imponendosi con un vantaggio di 57 millesimi sul padrone di casa Alex Escrig (Klint Racing Team) e 95 sull’altro spagnolo Manuel Gonzalez (Intact GP) che guida attualmente la classifica generale del campionato dopo le prime tre tappe extra-europee.
Quarta piazza a 154 millesimi dalla pole per l’australiano Senna Agius davanti all’iberico Alonso Lopez (5° a 0.155) e al colombiano David Alonso, retrocesso dalla prima alla sesta posizione negli ultimi minuti del Q2 senza riuscire a migliorarsi come gli altri. Qualifica negativa per l’Italia, con Celestino Vietti 13° e Tony Arbolino 14° (dopo aver superato il taglio per un soffio in Q1) che dovranno risalire dalla quinta fila mentre Luca Lunetta partirà nelle estreme retrovie del gruppo.
CLASSIFICA QUALIFICHE GP SPAGNA MOTO2 2026
1 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 1’39.101 7 8Q2 248.8
2 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Racing Team FORWARD 1’39.158 7 8 0.057 0.057Q2 247.7
3 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1’39.196 6 8 0.095 0.038Q2 251.7
4 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1’39.255 6 8 0.154 0.059Q2 244.8
5 21 Alonso LOPEZ SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1’39.256 6 7 0.155 0.001Q2 245.4
6 80 David ALONSO COL CFMOTO Gaviota Aspar Team KALEX 1’39.368 3 8 0.267 0.112Q2 255.3
7 96 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team KALEX 1’39.427 6 7 0.326 0.059Q2 248.8
8 7 Barry BALTUS BEL REDS Fantic Racing KALEX 1’39.433 7 8 0.332 0.006Q2 247.7
9 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1’39.629 5 5 0.528 0.196Q2 252.3
10 17 Daniel MUÑOZ SPA Italtrans Racing Team KALEX 1’39.640 2 6 0.539 0.011Q2 249.4
11 44 Aron CANET SPA ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1’39.685 6 8 0.584 0.045Q2 248.2
12 71 Ayumu SASAKI JPN Momoven Idrofoglia RW Racing Tea KALEX 1’39.740 6 7 0.639 0.055Q2 254.1
13 13 Celestino VIETTI ITA Beta Tools SpeedRS Team BOSCOSCURO 1’39.768 3 8 0.667 0.028Q2 249.4
14 14 Tony ARBOLINO ITA REDS Fantic Racing KALEX 1’39.806 2 7 0.705 0.038Q2 251.1
15 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR – GALFER – MSI KALEX 1’39.866 2 7 0.765 0.060Q2 248.8
16 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 1’40.135 2 8 1.034 0.269Q2 247.7
17 64 Mario AJI INA Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1’40.205 3 8 1.104 0.070Q2 248.8
18 3 Sergio GARCIA SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX Q1 1’39.527
19 53 Deniz ÖNCÜ TUR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1’40.052 6 7 (*) 0.064 0.005Q1 251.1
20 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 1’40.119 6 7 (*) 0.131 0.067Q1 248.2
21 24 Marcos RAMIREZ SPA QJMOTOR – GALFER – MSI KALEX 1’40.233 6 7 (*) 0.245 0.114Q1 250.5
22 84 Zonta VD GOORBERGH NED Momoven Idrofoglia RW Racing Tea KALEX 1’40.284 7 7 (*) 0.296 0.051Q1 248.8
23 12 Filip SALAC CZE OnlyFans American Racing Team KALEX 1’40.530 6 7 (*) 0.542 0.246Q1 248.2
24 72 Taiyo FURUSATO JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1’40.654 7 7 (*) 0.666 0.124Q1 249.4
25 98 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’40.691 7 8 (*) 0.703 0.037Q1 250.5
26 32 Luca LUNETTA ITA Beta Tools SpeedRS Team BOSCOSCURO 1’40.844 3 5 (*) 0.856 0.153Q1 246.5
27 9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Racing Team FORWARD 1’40.886 7 7 (*) 0.898 0.042Q1 252.3
28 54 Alberto FERRANDEZ SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1’40.913 6 7 (*) 0.925 0.027Q1 249.4