Moto3, pole position sub iudice per Maximo Quiles a Jerez. Bertelle in terza fila, Pini fuori in Q1

Maximo Quiles ribadisce la superiorità evidenziata per tutto il weekend e si aggiudica come da pronostico la pole position per il Gran Premio di Spagna 2026, valevole come quarta tappa del Mondiale Moto3. Terza partenza al palo della carriera per il diciottenne del team Aspar, leader del campionato con due secondi ed un primo posto nelle tre gare extra-europee che hanno aperto la stagione.

In condizioni di pista ormai totalmente asciutta, Quiles ha fatto il vuoto a Jerez de la Frontera grazie ad un ultimo giro da urlo (sub iudice per un possibile regime di bandiere gialle in seguito alla caduta di un altro pilota) concluso in 1’44″070 che gli ha consentito di rifilare un distacco di 375 millesimi al rientrante David Muñoz (Intact GP) e addirittura 585 ad Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo).

Spagna che monopolizza anche la seconda fila della griglia con Joel Esteban 4° a 0.766, Brian Uriarte 5° a 0.979 e Adrian Fernandez 6° a 0.979. Il migliore degli italiani è Matteo Bertelle, 9° a 1.082 dalla pole con la KTM del team MTA, mentre Guido Pini (vincitore dell’ultimo GP prima della pausa in Texas) è stato eliminato in Q1 e dovrà rimontare in gara dalla 21ma piazza.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP SPAGNA MOTO3 2026

1 28 Maximo QUILES SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 1’44.070 7 7Q2 218.1

2 64 David MUÑOZ SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP KTM 1’44.445 6 7 0.375 0.375Q2 218.1

3 83 Alvaro CARPE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’44.655 5 6 0.585 0.210Q2 216.0

4 78 Joel ESTEBAN SPA LEVEL UP – MTA KTM 1’44.836 6 6 0.766 0.181Q2 216.8

5 51 Brian URIARTE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’45.049 7 7 0.979 0.213Q2 216.8

6 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA Q2 1’45.049 6 6 0.979 215.1

7 66 Joel KELSO AUS GRYD – MLav Racing HONDA 1’45.067 6 7 0.997 0.018Q2 211.7

8 22 David ALMANSA SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP KTM 1’45.099 6 7 1.029 0.032Q2 216.8

9 18 Matteo BERTELLE ITA LEVEL UP – MTA KTM 1’45.152 5 6 1.082 0.053Q2 215.5

10 13 Hakim DANISH MAL AEON Credit – MT Helmets – MSI KTM 1’45.273 5 6 1.203 0.121Q2 215.5

11 97 Marco MORELLI ARG CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 1’45.310 7 8 1.240 0.037Q2 215.5

12 73 Valentin PERRONE ARG Red Bull KTM Tech3 KTM 1’45.323 5 6 1.253 0.013Q2 216.8

13 19 Scott OGDEN GBR CIP Green Power KTM 1’45.360 3 6 1.290 0.037Q2 217.3

14 21 Ruche MOODLEY RSA CODE Motorsports KTM 1’45.478 5 6 1.408 0.118Q2 215.5

15 11 Adrian CRUCES SPA CIP Green Power KTM 1’45.611 3 6 1.541 0.133Q2 216.8

16 67 Casey O’GORMAN IRL SIC58 Squadra Corse HONDA 1’45.623 6 6 1.553 0.012Q2 213.8

17 9 Veda PRATAMA INA Honda Team Asia HONDA 1’45.738 2 5 1.668 0.115Q2 215.1

18 27 Rico SALMELA FIN Red Bull KTM Tech3 KTM 1’45.767 6 6 1.697 0.029Q2 217.3

19 54 Jesus RIOS SPA Rivacold Snipers Team HONDA Q1 1’46.393 4 8 (*) 0.480 213.0

20 14 Cormac BUCHANAN NZE CODE Motorsports KTM 1’46.428 6 6 (*) 0.515 0.035Q1 213.0

21 94 Guido PINI ITA Leopard Racing HONDA 1’46.590 4 7 (*) 0.677 0.162Q1 213.8

22 6 Ryusei YAMANAKA JPN AEON Credit – MT Helmets – MSI KTM 1’46.786 7 7 (*) 0.873 0.196Q1 215.5

23 32 Zen MITANI JPN Honda Team Asia HONDA 1’46.818 3 8 (*) 0.905 0.032Q1 216.8

24 8 Eddie O’SHEA GBR GRYD – MLav Racing HONDA 1’46.906 7 7 (*) 0.993 0.088Q1 216.8

25 10 Nicola CARRARO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’47.316 3 8 (*) 1.403 0.410Q1 215.5

26 5 Leo RAMMERSTORFER AUT SIC58 Squadra Corse HONDA 1’47.816 3 5 (*) 1.903 0.500Q1 211.7