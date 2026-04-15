Nel nuovo appuntamento del martedì di Sprint Zone analizziamo i Mondiali di marcia a squadre di Brasilia, chiusi con un bilancio molto positivo per l’Italia: 8 medaglie complessive tra prove individuali e competizioni a squadre. La spedizione azzurra ha confermato la solidità del movimento italiano della marcia, mettendo in evidenza sia le certezze sia i segnali di crescita di una nuova generazione di atleti. Tra i nomi più interessanti c’è Sofia Fiorini, protagonista di una prestazione che conferma il suo talento e le sue prospettive future, senza dimenticare Francesco Fortunato, ancora una volta capace di conquistare l’oro e di ribadire il proprio valore internazionale. Nel corso della puntata parleremo del rendimento complessivo dell’Italia, delle nuove distanze introdotte nella manifestazione e anche delle criticità emerse sul piano organizzativo, in particolare per quanto riguarda la gestione informatica dell’evento. Ospite della puntata sarà Stefano La Sorda, giudice internazionale e tecnico della disciplina, che offrirà una lettura approfondita dei risultati, del livello tecnico visto in gara e delle prospettive della marcia azzurra. Conduce Ferdinando Savarese. #SprintZone #Marcia #AtleticaLeggera #MondialiDiMarcia #ItaliaTeam #FrancescoFortunato #SofiaFiorini #Brasilia #Atletica #WorldRaceWalking #MarciaAzzurra #SportItaliano