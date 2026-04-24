Marco Bezzecchi: “Alex Marquez e Ducati favoriti, noi pensiamo a migliorare”

La giornata del venerdì a Jerez de la Frontera, appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP, ha restituito un quadro a due facce per Marco Bezzecchi: da un lato una classifica che lo premia con la terza posizione, dall’altro un distacco dalla vetta che racconta di un equilibrio ancora da perfezionare. Un bilancio sospeso, in cui la prestazione resta positiva ma lascia intravedere margini di lavoro evidenti, soprattutto sul passo con gomma soft al posteriore, elemento già critico in altre fasi della stagione.

Il leader del Mondiale ha comunque sottolineato il valore della giornata, pur senza nascondere le difficoltà emerse nel confronto diretto con le Ducati. “Alla fine è stato un buon venerdì. E’ sempre fondamentale andare in Q2 ed è quindi sempre il primo obiettivo. Alex Marquez e Di Giannantonio hanno fatto un po’ di differenza, ma soprattutto Alex. Però non sono messo troppo male”, ha spiegato il pilota Aprilia (fonte: Motorsport.com), evidenziando come il focus resti centrato sull’obiettivo immediato della qualifica.

Bezzecchi ha poi allargato l’analisi al gruppo, evidenziando un equilibrio molto più serrato alle spalle dei primi due: “A parte i primi due, siamo tutti attaccati, quindi bisognerà lavorare per cercare di avvicinarsi ai primi, ma anche per rimanere davanti a tutti gli altri. Domani sarà ancora più dura, perché sicuramente tutti spingeranno, ma per il momento va bene“.

Infine, non è mancato un riferimento al ruolo dei favoriti, tema inevitabile dopo le attese della vigilia che lo avevano indicato tra i possibili protagonisti. Con pragmatismo, il pilota italiano ha però spostato l’attenzione altrove: “Di sicuro, a giudicare dai tempi, sembra che Alex Marquez e le Ducati siano favoriti. E’ abbastanza chiaro. Mezzo secondo di distacco è un margine notevole. Comunque cerchiamo di guardare a noi stessi e di lavorare sodo ai box per migliorare in vista di domani”.