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Il 19enne Rafael Jódar si aggiudica la super sfida contro João Fonseca, imponendosi di forza al terzo set 💥
All’orizzonte potrebbe esserci un quarto di finale contro Jannik Sinner, che supera Moller in due set e centra la 24ª vittoria consecutiva nei Masters 1000 🏆
Buone notizie anche per Lorenzo Musetti, protagonista di una buona prestazione 👍
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