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43 secondi fa

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Il 19enne Rafael Jódar si aggiudica la super sfida contro João Fonseca, imponendosi di forza al terzo set 💥

All’orizzonte potrebbe esserci un quarto di finale contro Jannik Sinner, che supera Moller in due set e centra la 24ª vittoria consecutiva nei Masters 1000 🏆

Buone notizie anche per Lorenzo Musetti, protagonista di una buona prestazione 👍

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📺 Dario Puppo, Massimiliano Ambesi e Guido Monaco vi aspettano LIVE alle ore 9:00 sul canale YouTube di OA Sport

#Tennis #Jodar #Sinner #Musetti #ATP #Masters1000 #TennisMania #OASport

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