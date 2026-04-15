Luneburg-Piacenza oggi, Cev Cup 2026: orario finale d’andata, tv, programma, streaming

Una finale per rinascere da una parte, un sogno da completare dall’altra. La sfida d’andata della finale di CEV Cup tra SVG Lüneburg e Gas Sales Bluenergy Piacenza, in programma mercoledì 15 aprile alla LKH Arena, mette di fronte due realtà che arrivano all’appuntamento con energie e prospettive opposte, ma con un obiettivo comune: mettere un’ipoteca sul trofeo europeo. Piacenza si presenta in Germania dopo la netta eliminazione nelle semifinali scudetto contro Perugia, una serie chiusa sul 3-0 che ha evidenziato i limiti emersi nel momento decisivo della stagione. Diverso il clima in casa Lüneburg, che ha chiuso al primo posto la regular season della Bundesliga e ha iniziato i playoff con un convincente 3-0 su Düren, confermando uno stato di forma eccellente e una fiducia crescente.

Per gli emiliani, questa finale rappresenta molto più di un traguardo europeo. Dopo un campionato altalenante, segnato da prestazioni di alto livello alternate a passaggi a vuoto contro le big della Superlega, la CEV Cup diventa l’occasione per dare valore all’intera stagione. La serie contro Perugia ha lasciato segnali contrastanti: Piacenza ha saputo competere a tratti, soprattutto nel primo set di gara 3 perso 27-25, ma ha poi progressivamente perso incisività, pagando un calo evidente in attacco e una minore lucidità nei momenti chiave. Il 47% offensivo di squadra, contro il 58% degli umbri, racconta bene la difficoltà nel trovare continuità, soprattutto dalle bande.

Un aspetto legato anche alle assenze. Mandiraci, pedina importante per equilibrio e peso offensivo, è rimasto fuori per tutta la semifinale a causa di un problema alla spalla, mentre Galassi è rientrato solo di recente dopo un lungo stop. In questo contesto, contro Perugia, i riferimenti principali sono stati Simon, dominante al centro, e Gutierrez, mentre Bovolenta ha faticato a mantenere alta l’efficienza. In chiave europea sarà fondamentale ritrovare fluidità nella distribuzione e qualità nella fase break, per evitare di concedere ritmo a un avversario che in casa sa esaltarsi. Il cammino in CEV Cup dimostra però che Piacenza sa alzare il livello quando conta. Il percorso europeo è stato costruito eliminando Ceske Budejovice, Rio Duero Soria, Jastrzebski, BR Volleys e ACH Ljubljana, con prestazioni solide soprattutto lontano da casa. Il doppio 3-0 contro Berlino e il successo in Slovenia sono segnali chiari della capacità degli emiliani di imporsi grazie a servizio incisivo e organizzazione muro-difesa, elementi che dovranno essere centrali anche in Germania.

Di fronte ci sarà un Lüneburg tutt’altro che sorprendente. La squadra guidata da Stefan Hübner ha costruito una stagione di altissimo profilo, fatta di continuità, intensità e crescita collettiva. Il percorso europeo dei tedeschi è stato segnato da prestazioni convincenti, culminate con il doppio confronto contro Maaseik: vittoria 3-1 in Belgio e successo 3-2 al ritorno, in una partita lunga e combattuta che ha evidenziato la capacità del gruppo di gestire la pressione e reagire nei momenti difficili. Dal punto di vista tecnico, Lüneburg è una squadra che basa molto del proprio gioco su aggressività al servizio e ritmo costante. Nella semifinale di ritorno ha messo a segno 10 ace, compensando percentuali offensive inferiori con una grande pressione dai nove metri e una notevole solidità mentale nei finali di set. Giocatori come Byam, Larsen, Champlin ed Enlund garantiscono soluzioni in attacco, mentre il sistema di squadra ha dimostrato equilibrio e capacità di restare lucido nei momenti decisivi. Anche in campionato i tedeschi arrivano da una lunga serie positiva, ulteriore conferma di una squadra in piena fiducia.

Il confronto mette quindi di fronte due filosofie diverse. Piacenza può contare su maggiore esperienza internazionale e qualità individuale, soprattutto al centro, mentre Lüneburg punta su entusiasmo, organizzazione e pressione continua. Per la formazione di Anastasi sarà fondamentale partire con solidità, limitare gli errori e soprattutto trovare continuità in banda, reparto che senza Mandiraci rischia di essere meno equilibrato. Molto dipenderà anche dalla regia e dall’impatto dei centrali: Simon e Galassi dovranno essere punti di riferimento per aprire il gioco e alleggerire il carico sugli schiacciatori. Se Piacenza riuscirà a mantenere alta la qualità della ricezione e a incidere al servizio, potrà sfruttare la propria superiorità tecnica. In caso contrario, con scambi lunghi e ritmo spezzato, Lüneburg avrà l’opportunità di trasformare la partita in una battaglia emotiva.

A guidare i tedeschi in cabina di regia c’è il finlandese Santteri Valimaa, affiancato dal giovane Neo Laumann, mentre l’opposto titolare è il talento svedese Axel Enlund, supportato dal canadese Cristopher Byam. In banda spazio allo svedese Daniel Gruvaeus e allo statunitense Ethan Champlin, con alternative di qualità come Jesse Elser e Axel Juul Larsen. Al centro operano Jackson Howe e Cole Young, con profondità garantita da Holdaway e Kunstmann, mentre il reparto liberi è affidato a Sho Takahashi e Joris Backhaus.

Il fischio d’inizio è in programma alla LKH Arena di Luneburg mercoledì 15 aprile con inizio alle 19.00. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204 della piattaforma Sky), mentre è prevista la diretta streaming su Dazn (visibile saltuariamente anche sul canale 214 di Sky), su Sky Go, Now Tv e su Eurovolley tv. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra SVG Lüneburg e Gas Sales Bluenergy Piacenza.

A CHE ORA LA FINALE DI CEV CUP DI VOLLEY MASCHILE

Mercoledì 15 aprile – LKH Arena di Luneburg

Ore 19.00 SVG Lüneburg vs Gas Sales Bluenergy Piacenza – Diretta tv su Sky Sport Arena (204)

PROGRAMMA CEV CUP VOLLEY FEMMINILE 2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (204)

Diretta streaming: Dazn, Sky Go, NOW, EuroVolley Tv, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport