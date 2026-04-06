Due ori olimpici, una carriera costruita sulla velocità e sulla precisione, e una nuova fase tutta da scrivere tra ritorni, rivalità interne e sogni ancora più grandi. In questa intervista esclusiva, Ruggero Tita si racconta senza filtri: dalla scelta di tornare in coppia con Caterina Banti verso Los Angeles 2028, fino al ruolo sempre più centrale nel progetto Luna Rossa in vista della Coppa America. 🔥 Domande dirette, attuali e mai banali: – Quanto è difficile trovare nuove motivazioni dopo aver vinto tutto – Il rapporto “invisibile” con Banti: più sguardi o parole? – La concorrenza interna con Ugolini/Giubilei – La paura (o no) alle velocità estreme tra Nacra 17 e AC75 – Il passaggio da leader assoluto a ingranaggio di un sistema – Il dilemma più grande: Coppa America o terzo oro olimpico? 💥 Un viaggio tra tecnica, mentalità e visione, con uno dei più grandi velisti italiani di sempre. #RuggeroTita #Vela #CoppaAmerica #LunaRossa #Olimpiadi #Sailing #Nacra17 #LosAngeles2028 #Sport #Intervista #FOCUS Conduce Alice Liverani