Tabellone di Sinner a Madrid sempre più definito: perché il vero scoglio potrebbe arrivare ai quarti

Jannik Sinner si è qualificato agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid, sconfiggendo con disinvoltura il danese Elmer Moller: un nitido 6-2, 6-3 contro il numero 169 del ranking ATP, proveniente dalle qualificazioni, e via libera per proseguire la propria avventura sulla terra rossa della capitale spagnola. Il numero 1 del mondo non ha concesso spazio a un rivale decisamente inferiore dal punto di vista tecnico e ora attende il vincente del confronto tra il britannico Cameron Norrie e l’argentino Thiago Agustin Tirante.

Il fuoriclasse altoatesino partirà con tutti i favori del pronostico contro il numero 23 delle classifiche internazionali o contro il numero 75 della graduatoria mondiale, insieme a cui si è anche allenato prima dell’esordio ufficiale sul mattone tritato iberico. Curiosamente il nostro portacolori non ha all’attivo precedenti né contro il 30enne britannico né contro il 25enne sudamericano, il quale apprezza molto questa superficie e potrebbe essere un osso duro.

Il vero snodo del tabellone di Jannik Sinner potrebbe però essere ai quarti di finale. All’orizzonte potrebbe infatti materializzarsi una sfida generazionale contro due fenomeni che scalpitano alle spalle dei due dominatori del tennis attuale, ovvero il brasiliano Joao Fonseca (19enne numero 31) o lo spagnolo Rafael Jodar (19enne numero 42). Fonseca e Jodar si affronteranno questa sera al terzo turno, chi avrà la meglio sfidarsi il ceco Kopriva o il francese Rinderknech per poi meritarsi il possibile testa a testa con il numero 1 del mondo.

Jannik Sinner ha vinto l’unico precedente contro Fonseca, andato in scena qualche settimana fa agli ottavi di finale del trionfale Masters 1000 di Indian Wells e chiuso con due tie-break in suo favore per il punteggio finale di 7-6(6), 7-6(4). Contro Jodar, invece, non ha mai giocato, me le potenzialità dell’iberico sono ben note e temute, tanto che l’azzurro è andato a vederlo un paio di giorni fa in occasione del confronto vinto con l’australiano Alex de Minaur.

Spingendosi più in là, in semifinale potrebbe anche esserci un derby con Lorenzo Musetti, atteso dal ceco Jiri Lehecka e poi da chi avrà la meglio nello spicchio in cui l’argentino Etcheverry aspetta uno tra il francese Fils e lo statunitense Nava. Dall’altra parte del tabellone, invece, il grande favorito resta il tedesco Alexander Zverev, numero 3 del mondo battuto in rapida successione in tre semifinali 1000 da parte di Sinner.