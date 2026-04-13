Lorenzo Musetti alla vigilia di Barcellona: “Fisicamente mi sento pronto al 100%, i risultati arriveranno”

Lorenzo Musetti vuole rimettersi in marcia dopo la sconfitta contro Valentin Vacherot al debutto nel Masters 1000 di Montecarlo e si presenta ai nastri di partenza dell’ATP 500 di Barcellona 2026 con il chiaro obiettivo di tornare a vincere delle partite dopo quasi tre mesi di digiuno. Dall’infortunio che lo ha costretto al ritiro mentre si trovava avanti due set a zero contro Novak Djokovic nei quarti degli Australian Open, il tennista toscano ha disputato infatti solamente due match perdendoli entrambi e scivolando adesso al 9° posto del ranking mondiale.

“Dobbiamo ripartire da dove ci eravamo lasciati e risalire con pazienza: i risultati arriveranno. Non è stato facile trovare il ritmo a Montecarlo, era il mio secondo match dopo l’Australian Open. Vacherot ha giocato molto bene, complimenti a lui per essere arrivato in semifinale. Sulla terra ho mostrato il mio tennis migliore in carriera. La mia priorità era sentirmi fisicamente pronto, al 100%, e ho raggiunto l’obiettivo: sono felice, i risultati arriveranno. Perdere posizioni in classifica dopo un infortunio è normale, devo essere paziente e tornare a scalare“, le parole del 24enne carrarino nell’intervista pre-torneo concessa all’ATP.

“In Australia mi sono fatto male quando stavo giocando il mio tennis migliore. Poi sono stato fermo per oltre un mese, quindi non è stato facile provare cose nuove per il mio tennis. Abbiamo bisogno ancora di un po’ di tempo per trovare la soluzione per arrivare dove vogliamo, ma in Australia eravamo sulla strada giusta. In allenamento le cose mi riescono bene, giocare più partite mi aiuterà a ritrovare il mio tennis migliore. Spero di arrivare a Parigi nella mia miglior versione possibile“, dichiara Musetti alla vigilia del suo match d’esordio in Catalogna.

“Mi piace molto giocare qui, ho tanti bei ricordi delle mie partite, e poi c’è un pubblico molto appassionato, come quello italiano“, aggiunge il numero 2 d’Italia in attesa di scendere in campo domani sulla ‘Pista Rafa Nadal’ contro la wild card spagnola Martin Landaluce.