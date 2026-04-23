Moto2, la stagione riparte da Jerez con Vietti che sfida i padroni di casa

Dopo la lunga pausa delle ultime settimane (dovuta alle ben note questioni legate alla guerra in Medio Oriente) ritorna in scena finalmente il Motomondiale 2026. Nel caso della Moto2 si riparte in una annata che, al momento, è la quintessenza dell’equilibrio e della imprevedibilità.

Dopo le uscite in Thailandia, Brasile e Texas, la classifica generale vede al comando Manuel Gonzalez con 39.5 punti contro i 36 di Izan Guevara ed i 33 di Daniel Holgado. Quarta posizione per il nostro Celestino Vietti con 32, quinta per Daniel Munoz con 26, sesta Senna Agius con 25, mentre è settimo David Alonso con 24 davanti ad Alex Escrig con 23.

Come si può vedere (anche per i punti dimezzati della gara di Buriram) la situazione nella classe mediana è totalmente livellata. Otto piloti racchiusi in 16.5 punti. Davvero uno scenario interessante e intrigante che potrebbe regalarci una stagione emozionante e per nulla scontata. La tappa di Jerez de la Frontera, ovvero il Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento dell’annata ci darà conferme sotto questo punto di vista?

La sensazione è che occorrerà ancora qualche settimana per capire in maniera migliore quale sarà la direzione che prenderà il campionato. La Moto2 non ha un favorito certo e chiaro sopra tutti gli altri. La categoria vedrà la pattuglia spagnola cercare di fare la cose grossa ma il nostro Celestino Vietti (dopo il secondo posto di Austin) vuole inserirsi nella lotta, con Tony Arbolino che proverà a non mollare la presa dopo un avvio di stagione che lo ha visto 13° in Thailandia, settimo in Brasile e decimo negli Stati Uniti.