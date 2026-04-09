Nuovo appuntamento con Sprint Zone, il format dedicato all’atletica leggera: ospite della puntata è Leonardo Fabbri, uno dei protagonisti del getto del peso mondiale.

Il 28enne atleta fiorentino torna a parlare della sua esperienza ai Mondiali indoor di Torun, una gara complicata che non gli ha permesso di esprimere il suo reale valore. Una prestazione sottotono che Fabbri analizza con grande trasparenza e lucidità, spiegando i motivi della giornata negativa.

Archiviata la delusione, lo sguardo è già rivolto alla stagione all’aperto: nel mirino ci sono i Campionati Europei e la Diamond League, competizioni che lo hanno già visto protagonista e vincente.

Ma non solo: l’obiettivo dichiarato è ambizioso, superare finalmente la soglia dei 23 metri, una misura che sembra ormai alla sua portata.

🎙️ Un’intervista intensa e senza filtri per conoscere da vicino uno dei leader dell’atletica italiana.

Conduce: Ferdinando Savarese

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