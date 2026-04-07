L’ascesa di Pardo Mati: è il centrale che l’Italia aspettava?

Tra le note più interessanti della stagione di Superlega c’è senza dubbio la crescita di Pardo Mati, uno dei volti nuovi della Valsa Group Modena e, più in generale, uno dei centrali più promettenti della nuova generazione italiana. In un’annata che ha visto i gialloblù fermarsi ai quarti di finale playoff contro Piacenza, il classe 2006 si è ritagliato uno spazio sempre più importante, conquistando il ruolo di titolare e dimostrando di poter reggere il confronto con avversari ben più esperti.

I numeri raccontano una stagione già significativa: 119 punti complessivi in 22 presenze, con una buona incidenza in attacco (114 attacchi, 60,5% di positività e 0,54 di efficienza) e un contributo interessante anche a muro (29 vincenti, 0,43 per set). Dati che certificano una crescita concreta, soprattutto se rapportati all’età e al contesto di altissimo livello della Superlega. Non è ancora un centrale dominante in tutti i fondamentali, ma ha già mostrato qualità tecniche e margini di miglioramento che lo rendono uno dei profili più intriganti del panorama nazionale.

Il percorso di Mati parte da lontano, passando per le selezioni giovanili azzurre, dove ha conquistato l’argento ai Mondiali U21, prima di affacciarsi con decisione al massimo campionato. A Modena ha trovato l’ambiente ideale per crescere: un club che storicamente valorizza i giovani e un contesto tecnico che gli ha permesso di guadagnarsi fiducia e minuti in campo. La stagione in corso, per lui, rappresenta un punto di svolta: non più semplice prospetto, ma giocatore già inserito stabilmente nelle rotazioni.

Un ruolo fondamentale nel suo sviluppo lo hanno avuto anche i riferimenti interni al gruppo. Simone Anzani, in particolare, rappresenta un modello sia tecnico che umano, mentre il confronto quotidiano con compagni come Giovanni Sanguinetti ha contribuito a completarne il bagaglio. Mati sta costruendo il proprio gioco proprio attraverso questa contaminazione, cercando di unire presenza a muro e incisività offensiva.

Dal punto di vista tecnico, il centrale toscano si distingue per rapidità negli spostamenti, buona lettura a muro e un attacco già efficace, soprattutto nelle situazioni di primo tempo. Deve ancora crescere nella continuità e nella gestione dei momenti più complessi della partita, ma è proprio questo il passaggio naturale per un giocatore della sua età.

La domanda, allora, è inevitabile: Pardo Mati può essere il centrale che l’Italia stava aspettando? In un reparto dove le certezze non mancano ma il ricambio generazionale è sempre un tema, il suo profilo rappresenta una prospettiva concreta. Il talento c’è, i numeri iniziano a supportarlo e il percorso sembra tracciato. Il prossimo passo sarà la continuità ad alto livello e, magari, l’ingresso stabile nel giro della Nazionale maggiore, obiettivo dichiarato e naturale per un giocatore che ha già dimostrato di poter stare tra i migliori.