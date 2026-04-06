Parigi-Roubaix 2026: programma, orari, tv, streaming

Dopo lo spettacolo del Giro delle Fiandre 2026, il calendario internazionale propone ora un altro grande appuntamento. Domenica 12 aprile andrà infatti inscena la terza Classica Monumento della stagione, la Parigi-Roubaix. La corsa francese, giunta alla sua 123esima edizione, è nota per la sue estrema difficoltà ed i suoi lunghi tratti in pavé.

“L’Inferno del Nord” propone il classico percorso con partenza da Compiègne ed arrivo nel velodromo di Roubaix dopo 260 chilometri appassionanti. Nelle ultime tre edizioni, la Parigi-Roubaix ha avuto un solo padrone: Mathieu Van der Poel. Il fuoriclasse neerlandese deve reagire al dominio assoluto di Tadej Pogacar, capace di imporsi nelle prime due Monumento della stagione. Lo sloveno va alla caccia del primo successo nella Classica francese. Ci si aspetta dunque una battaglia totale tra i due ma attenzione anche a possibili terzi incomodi come Wout Van Aert e Remco Evenepoel.

Dove vedere la Parigi-Roubaix 2026? La corsa francese sarà visibile in chiaro su Rai 2 a partire dalle ore 14.45. La diretta streaming sarà disponibile gratuitamente su Rai Play e per gli abbonati su Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1, DAZN. OA Sport vi offrirà come sempre la diretta live testuale della corsa per non perdere neanche un aggiornamento.

PROGRAMMA PARIGI-ROUBAIX 2026

Domenica 12 aprile

Compiègne – Roubaix (258.3 km)

Orario di partenza: 11.00

Orario di arrivo stimato: 16.30

DOVE VEDERE LA PARIGI-ROUBAIX 2026 IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai 2 dalle 14.45

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport