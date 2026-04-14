John McEnroe si espone: “Sinner e Alcaraz batterebbero Nadal al massimo sulla terra”

Il confronto tra diverse generazioni tennistiche è sempre un tema di grande interesse tra gli appassionati. In questo momento, il massimo circuito internazionale si presenta monopolizzato da due grandi campioni, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. L’azzurro, vittorioso nella finale di Montecarlo contro lo spagnolo, ha stabilito nuovi record, eguagliando le gesta dei Big-3 e riprendendosi la vetta della classifica mondiale a discapito proprio dell’iberico.

Un duopolio che ha portato John McEnroe, ex numero 1 del mondo e sette volte campione Slam, a esporsi in una valutazione che fa discutere. Come riportato da Puntodebreak, l’ex tennista statunitense il livello di gioco espresso da Sinner e Alcaraz sulla terra rossa è tale che: “Batterebbero un Rafael Nadal al massimo della forma su questa superficie“.

Un’affermazione piuttosto forte, visti riscontri straordinari di Nadal, come ad esempio la leggendaria serie di vittorie nel Roland Garros (14 volte a segno nel Major di Parigi). Nelle vesti di commentatore su TNT Sports, McEnroe ha aggiunto: “Se guardi Alcaraz e Sinner esprimersi al meglio in questo momento, si può sostenere seriamente che entrambi sarebbero favoriti per battere Nadal nel suo periodo migliore. Questi due ragazzi, in questo momento, sono come quando guardi l’NBA e dicevi che nessuno potrebbe essere migliore di Michael Jordan. Invece dico che il livello del tennis oggi è più alto che mai“.

Una parere che, come detto, alimenta il dibattito tra addetti ai lavori e appassionati. Nei fatti, non sapremo mai se quanto sostenuto da McEnroe corrisponda al vero o meno.