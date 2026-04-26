Record di scalata della Redoute! Pogacar e Seixas spaccano il cronometro, miglioramento monumentale

Tadej Pogacar e Paul Seixas hanno regalato grandissimo spettacolo sulla Redoute, la cote simbolo della Liegi-Bastogne-Liegi: il fuoriclasse sloveno ha alzato il ritmo nel cuore della salita regina della ribattezzata Doyenne e soltanto il giovane francese è riuscito a tenere la sua ruota, tra l’altro affiancando il grande favorito della vigilia in un paio di occasione e rimanendogli attaccato fino in cima.

Il capitano della UAE Emirates non è riuscito a fare il vuoto nei confronti del 19enne, reduce dal trionfo al Giro dei Paesi Baschi e alla Freccia Vallone, che hanno portato a dipingerlo come l’erede designato del balcanico. Il ritmo indiavolato tenuto dalla coppia lungo i 1600 metri km al 9,3% di pendenza media (con punte del 22%) ha permesso di realizzare il record di scalata: Pogacar e Seixas hanno percorso la Redoute con l’eccezionale tempo di 3’45”.

Pogacar è transitato davanti e quindi formalmente il primato è suo, ritoccando di tredici secondi la precedente prestazione di riferimento che il quattro volte vincitore del Tour de France aveva siglato dodici mesi fa in Belgio. L’affondo risolutivo è stato poi piazzato sulla Roche-aux-Faucons, dove il 27enne ha staccato Seixas e si è involato in solitario verso il poker in carriera in questa Classica Monumento, altra gioia dopo aver festeggiato alla Milano-Sanremo e al Giro delle Fiandre.