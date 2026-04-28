Jannik Sinner soddisfatto: “Giocato bene nei momenti importanti”. E poi la stoccata agli organizzatori…

Jannik Sinner ha sconfitto il britannico Cameron Norrie con il punteggio di 6-2, 7-5 e si è qualificato ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid, dove incrocerà il vincente del confronto tra il ceco Vit Kopriva e il promettente padrone di casa Rafael Jodar. Il numero 1 del mondo ha offerto una prestazione solida contro un avversario che sta tornando in forma, riuscendo così a prolungare la propria striscia di successi e a proseguire la propria avventura sulla terra rossa della capitale spagnola.

Il fuoriclasse altoatesino ha analizzato la propria prestazione al termine dell’incontro: “Ci siamo allenati insieme prima dell’ultimo torneo (Montecarlo, n.d.r), ho giocato bene nei momenti importanti. È difficile trovare le giuste risposte su questa superficie rispetto ai tornei giocati in precedenza. Sono contento di essere nei quarti, questo è un torneo che non ho giocato tante volte (soltanto quattro e non è mai andato oltre i quarti di finale, n.d.r.)“.

Il campione in carica di Wimbledon si è dovuto svegliare relativamente presto per poter iniziare l’incontro alle ore 11.00, ma a preoccuparlo non sono le alzate mattutine, bensì il rischio di dover scendere in campo molto tardi: “Non mi importa tanto a che ora debba svegliarmi e giocare. Chiaramente dobbiamo apportare delle modifiche in base al programma. Però due match dopo le 20.00 è troppo tardi, perché si rischia di finire dopo mezzanotte“.

Un chiaro messaggio rivolto agli organizzatori: il programma serale inizia alle ore 20.00 e prevede ben due incontri, dunque se si disputa il secondo (come potrebbe succedere domani in occasione del quarto di finale), c’è il concreto rischio di finire molto tardi e non è mai stato un fattore molto gradito a Sinner. Come lo collocheranno in calendario? Visto che la sfida tra Kopriva e Jodar è prevista nel tardo pomeriggio odierno, l’azzurro potrebbe dover scendere in campo di sera…

Il passaggio finale in lingua italiana: “Partita abbastanza solida da parte mia, ho cercato di stare lì mentalmente e alzare livello quando contava. Secondo me ci sono riuscito. Ho servito abbastanza bene e nei punti importanti ho cercato di essere aggressivo. Ero sopra di un break e non sono riuscito ad andare avanti subito, ma posso essere soddisfatto“.