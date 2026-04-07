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Esordio perfetto per Jannik Sinner e Carlos Alcaraz al Monte Carlo Masters: vittorie convincenti senza complicazioni per i protagonisti più attesi del torneo. Occhi puntati su Lorenzo Musetti, che domani affronterà il beniamino di casa Valentin Vacherot. 📺 Vi aspettiamo alle 19:00 per una nuova puntata di TennisMania LIVE sul canale OA Sport, con: • Dario Puppo • Massimiliano Ambesi • Guido Monaco 👉 Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere le dirette! #Sinner #Alcaraz #Musetti #MonteCarlo #Tennis #ATP #TennisMania #OASport

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