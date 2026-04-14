Perché Jannik Sinner ha perso 50 punti nel ranking ATP? La sorpresa dopo Montecarlo e il vantaggio ridotto su Alcaraz

Jannik Sinner è tornato a essere il numero 1 del mondo dopo aver sconfitto Carlos Alcaraz nella finale del Masters 1000 di Montecarlo: l’affermazione conseguita sulla terra rossa del Principato, dove ha dettato legge dopo aver firmato il Sunshine Double sul cemento di Indian Wells e Miami, ha permesso al tennista italiano di scavalcare proprio il rivale spagnolo in testa al ranking ATP.

Negli istanti successivi il trionfo di domenica pomeriggio, si era riportato che il fuoriclasse altoatesino svettava con all’attivo 13.400 punti, contro 13.240 dell’avversario di riferimento e che dunque primeggiasse con una margine di 160 lunghezze. Questa situazione, però, era in realtà virtuale e contingente a quel momento specifico, perché poi nell’aggiornamento ufficiale del ranking ATP pubblicato lunedì 13 aprile, l’azzurro si è ritrovato con 13.350 punti.

Jannik Sinner ha perso dunque 50 punti rispetto a quanto si era riportato domenica, ma cos’è successo? Perché il bottino del 24enne ha subito un ritocco al ribasso? Bisogna ricordare un aspetto del regolamento che viene adottato per stilare le classifiche da parte dell’Associazione dei Tennisti Professionisti: vengono considerati i risultati acquisiti nei quattro Slam, negli otto Masters 1000 obbligatori (tra questi non vi è Montecarlo), alle ATP Finals e i migliori sei risultati ottenuti tra Montecarlo, ATP 500, ATP 250 e United Cup.

L’azzurro fa entrare i 1000 punti di Montecarlo, ma escono così quelli del quarto peggio risultato ATP 500 delle ultime 52 settimane, ovvero gli ottavi di finale di Halle, quando perse contro il kazako Alexander Bublik. Quel risultato gli valse all’epoca 50 punti, proprio quelli che è Jannik Sinner è stato costretto a scartare in occasione dell’ultimo aggiornamento del ranking ATP.

Ricordiamo che lo status di numero 1 del mondo è già in pericolo, perché l’azzurro verrà scavalcato da Alcaraz nel caso in cui l’iberico dovesse vincere il torneo ATP 500 di Barcellona in programma questa settimana (balzerebbe a quota 13.410 contro i 13.350 del nostro portacolori).

RANKING ATP JANNIK SINNER

SLAM

Roland Garros 2025 (finale): 1.300.

Wimbledon 2025 (vittoria): 2.000.

US Open 2025 (finale): 1.300.

Australian Open 2026 (semifinale): 800.

TOTALE: 5.400

MASTERS 1000 OBBLIGATORI

Madrid 2025 (non presente, squalificato): 0.

Internazionali d’Italia 2025 (finale): 650.

Toronto (non presente): 0.

Cincinnati 2025 (finale): 650.

Shanghai 2025 (sedicesimi di finale): 50.

Parigi 2025 (vittoria): 1.000.

Indian Wells 2026 (vittoria): 1.000.

Miami 2026 (vittoria): 1.000.

TOTALE: 4.350.

ATP FINALS

ATP Finals 2025 (vittoria da imbattuto): 1.500.

TOTALE: 1.500.

ALTRI RISULTATI

ATP Halle 2025 (sedicesimi di finale): 50, scartati.

ATP Pechino 2025 (vittoria): 500.

ATP Vienna 2025 (vittoria): 500.

ATP Doha 2026 (quarti di finale): 100.

Masters 1000 Montecarlo 2026 (vittoria): 1.000.

TOTALE: 2.100.