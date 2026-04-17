Italia-Ungheria oggi, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026: orario, tv, programma, streaming

L’Italia si prepara per il fondamentale quarto impegno nel proprio percorso del Mondiale di hockey ghiaccio femminile di Prima Divisione Gruppo A in corso di svolgimento a Budapest (Ungheria). Le nostre portacolori saranno impegnate contro le padrone di casa in una sfida dal peso specifico indicibile che potrebbe avere enormi conseguenze a livello di classifica del raggruppamento e, di conseguenza, sulla promozione in Top Division.

Italia-Ungheria si disputerà nella giornata odierna, venerdì 17 aprile, alle ore 16.00 al Vasas Jégcentrum della capitale magiara. Siamo davanti ad una sfida dal valore indicibile. Senza mezzi termini. Il motivo è semplice: vincere nei tempi regolamentari porterebbe le azzurre davvero ad un passo dal primo posto finale e dalla storica promozione in Top Division. Dopodiché, infatti, rimarrebbe solamente l’impegno contro la Cina (sabato 18 aprile ore 12.30) fanalino di coda.

In poche parole, valicare il match contro le magiare potrebbe davvero far vedere da vicino la promozione. La classifica del raggruppamento vede al comando la nostra formazione con 7 punti (merito dei successi contro Norvegia e Slovacchia e sconfitta agli shoot-out contro le transalpine) contro i 6 di Slovacchia e Francia. Quarta posizione per l’Ungheria con 5, quindi Norvegia con 3 e Cina fanalino di coda con zero punti all’attivo.

Come seguire in tv o streaming l’evento? Il match tra Italia e Ungheria sarà trasmesso in diretta streaming su FISG.tv. Tutte le partite del torneo di Prima Divisione Gruppo A, non solo quelle delle azzurre, sono trasmesse sulla piattaforma in maniera integrale e in diretta, ma rimarranno a disposizione anche on demand. Diverse le soluzioni a livello di prezzo: l’acquisto di un singolo match costa 7.99€, il pass mensile (durata 30 giorni dal momento dell’attivazione) costa 12.99€ per la formula base (un dispositivo streaming collegato) e 16.99€ per quella gold (due dispositivi streaming collegati).

PROGRAMMA MONDIALI PRIMA DIVISIONE GRUPPO A 2026

Venerdì 17 aprile

Ore 16.00 Italia-Ungheria

PROGRAMMA ITALIA-UNGHERIA: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: FISG.tv

Diretta testuale: OA Sport