Italia-Francia oggi, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026: orario, tv, programma, streaming

L’Italia si rimbocca le maniche in vista del fondamentale terzo impegno nel Mondiale di hockey ghiaccio femminile di Prima Divisione Gruppo A in corso di svolgimento a Budapest (Ungheria). Inutile girarci attorno, ci troviamo di fronte ad un match da non sbagliare assolutamente per diversi motivi. Una vittoria cambierebbe ogni scenario del raggruppamento, rafforzando la prima posizione della nostra formazione.

Stiamo parlando del match contro la Francia, vero e proprio spartiacque per la nostra rassegna iridata, che si disputerà nella giornata di oggi, mercoledì 15 aprile, alle ore 19.30 al Vasas Jégcentrum della capitale magiara. In primo luogo si tratterà di una sfida da vincere per ovvie motivazioni di classifica.

L’Italia attualmente è al comando con 6 punti e sarebbe promossa in Top Division, quindi Ungheria seconda con 5, Francia terza con 4, Slovacchia quarta con 3, quindi Norvegia e Cina ferme ancora a quota zero. In secondo luogo, poi, questa partita dovrà dare conferme importanti alla formazione di coach Tremblay che, nelle prime due uscite, ha messo in mostra gioco, intensità e consapevolezza nei propri mezzi. Le sfide contro Slovacchia e Ungheria decideranno il nostro Mondiale. Si inizia proprio oggi.

Come seguire in tv o streaming l’evento? Il match tra Italia e Francia sarà trasmesso in diretta streaming su FISG.tv. Tutte le partite del torneo di Prima Divisione Gruppo A, non solo quelle delle azzurre, sono trasmesse sulla piattaforma in maniera integrale e in diretta, ma rimarranno a disposizione anche on demand. Diverse le soluzioni a livello di prezzo: l’acquisto di un singolo match costa 7.99€, il pass mensile (durata 30 giorni dal momento dell’attivazione) costa 12.99€ per la formula base (un dispositivo streaming collegato) e 16.99€ per quella gold (due dispositivi streaming collegati).

PROGRAMMA MONDIALI PRIMA DIVISIONE GRUPPO A 2026

Mercoledì 15 aprile

Ore 19.30 Italia-Francia

PROGRAMMA ITALIA-FRANCIA: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: FISG.tv

Diretta testuale: OA Sport