Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio femminile, al via i Mondiali di Prima Divisione Gruppo A: l’Italia vuole sognare in grande
Torna in scena l’hockey ghiaccio femminile a livelli internazionali. Dopo la splendida parentesi dei Giochi Olimpici di Milano Cortina, infatti, ora è la volta degli attesissimi Campionati del Mondo di Prima Divisione Gruppo A 2026.
Il palcoscenico di questa manifestazione sarà l’Ice Palace di Budapest, Ungheria, che dal 12 al 18 aprile ospiterà la rassegna iridata in cui sarà impegnata anche l’Italia, che cercherà di ripetere quanto di buono fatto vedere sotto i Cinque Cerchi con un percorso concluso solamente ai quarti di finale contro le fortissime statunitensi che, poi, si sarebbero messe al collo la medaglia d’oro a fine torneo. Anche per questo motivo lo staff tecnico ha deciso di proseguire all’insegna della continuità, convocando nuovamente in blocco il gruppo che ha giocato il torneo olimpico.
Le azzurre, a questo punto, vogliono la promozione in Top Division e saranno inserite nel Gruppo A insieme a Norvegia, Slovacchia, Francia, Ungheria e Cina. Dal punto di vista del regolamento c’è una importante novità. Solamente la prima squadra classificata nel 2027 potrà salire di categoria (a differenza delle consuete due), mentre chi arriverà ultima retrocederà in Prima Divisione Gruppo B.
LE CONVOCATE DELL’ITALIA FEMMINILE PER IL MONDIALE DI PRIMA DIVISIONE GRUPPO A
PORTIERI
Gabriella Frances Durante (Real Torino)
Martina Fedel (University of Guelph/Canada)
Margherita Ostoni (IF Björklöven/Svezia)
DIFENSORI
Laura Fortino (Real Torino)
Kristen Guerriero (EV Bozen 84 Eagles)
Laura Lobis (EV Bozen 84 Eagles)
Nadia Mattivi (Lulea HF/Svezia)
Jacqueline Pierri (EV Bozen 84 Eagles)
Franziska Stocker (Lulea HF/Svezia)
Amie Fielding Varano (Malmo Redhawks/Svezia)
ATTACCANTI
Aurora Enrica Abatangelo (Davos/Svizzera)
Eleonora Bonafini (EV Bozen 84 Eagles)
Anna Caumo (HC Pustertal Junior)
Kristin Della Rovere (Toronto Sceptres/PWHL)
Matilde Fantin (Penn State University/Stati Uniti d’America)
Manuela Heidenberger (HPK/Finlandia)
Sara Kaneppele (EV Bozen 84 Eagles)
Marta Mazzocchi (ASD Aosta Gladiators)
Greta Niccolai (Ambrì Piotta/Svizzera)
Justine Reyes (MoDo Hockey/Svezia)
Rebecca Roccella (Davos/Svizzera)
Carola Saletta (Friborgo/Svizzera)
Kayla Tutino (Real Torino)
RISERVE A CASA
Difensore: Maddalena Bedont (TPS/Finlandia). Attaccante: Samantha Gius (Langenthal Damen/Svizzera)
CALENDARIO MONDIALI DI PRIMA DIVISIONE GRUPPO A
1a giornata
Domenica 12 aprile, ore 12.30: Cina-Slovacchia
Domenica 12 aprile, ore 16.00: Italia-Norvegia
Domenica 12 aprile, ore 19.30: Francia-Ungheria
2a giornata
Lunedì 13 aprile, ore 12.30: Slovacchia-Italia
Lunedì 13 aprile, ore 16.00: Norvegia-Francia
Lunedì 13 aprile, ore 19.30: Ungheria-Cina
3a giornata
Mercoledì 15 aprile, ore 12.30: Norvegia-Cina
Mercoledì 15 aprile, ore 16.00: Ungheria-Slovacchia
Mercoledì 15 aprile, ore 19.30: Italia-Francia
4a giornata
Venerdì 17 aprile, ore 12.30: Francia-Cina
Venerdì 17 aprile, ore 16.00: Ungheria-Italia
Venerdì 17 aprile, ore 19.30: Slovacchia-Norvegia
5a giornata
Sabato 18 aprile, ore 12.30: Cina-Italia
Sabato 18 aprile, ore 16.00: Slovacchia-Francia
Sabato 18 aprile, ore 19.30: Norvegia-Ungheria