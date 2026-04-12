Hockey ghiaccio femminile, al via i Mondiali di Prima Divisione Gruppo A: l’Italia vuole sognare in grande

Torna in scena l’hockey ghiaccio femminile a livelli internazionali. Dopo la splendida parentesi dei Giochi Olimpici di Milano Cortina, infatti, ora è la volta degli attesissimi Campionati del Mondo di Prima Divisione Gruppo A 2026.

Il palcoscenico di questa manifestazione sarà l’Ice Palace di Budapest, Ungheria, che dal 12 al 18 aprile ospiterà la rassegna iridata in cui sarà impegnata anche l’Italia, che cercherà di ripetere quanto di buono fatto vedere sotto i Cinque Cerchi con un percorso concluso solamente ai quarti di finale contro le fortissime statunitensi che, poi, si sarebbero messe al collo la medaglia d’oro a fine torneo. Anche per questo motivo lo staff tecnico ha deciso di proseguire all’insegna della continuità, convocando nuovamente in blocco il gruppo che ha giocato il torneo olimpico.

Le azzurre, a questo punto, vogliono la promozione in Top Division e saranno inserite nel Gruppo A insieme a Norvegia, Slovacchia, Francia, Ungheria e Cina. Dal punto di vista del regolamento c’è una importante novità. Solamente la prima squadra classificata nel 2027 potrà salire di categoria (a differenza delle consuete due), mentre chi arriverà ultima retrocederà in Prima Divisione Gruppo B.

LE CONVOCATE DELL’ITALIA FEMMINILE PER IL MONDIALE DI PRIMA DIVISIONE GRUPPO A

PORTIERI

Gabriella Frances Durante (Real Torino)

Martina Fedel (University of Guelph/Canada)

Margherita Ostoni (IF Björklöven/Svezia)

DIFENSORI

Laura Fortino (Real Torino)

Kristen Guerriero (EV Bozen 84 Eagles)

Laura Lobis (EV Bozen 84 Eagles)

Nadia Mattivi (Lulea HF/Svezia)

Jacqueline Pierri (EV Bozen 84 Eagles)

Franziska Stocker (Lulea HF/Svezia)

Amie Fielding Varano (Malmo Redhawks/Svezia)

ATTACCANTI

Aurora Enrica Abatangelo (Davos/Svizzera)

Eleonora Bonafini (EV Bozen 84 Eagles)

Anna Caumo (HC Pustertal Junior)

Kristin Della Rovere (Toronto Sceptres/PWHL)

Matilde Fantin (Penn State University/Stati Uniti d’America)

Manuela Heidenberger (HPK/Finlandia)

Sara Kaneppele (EV Bozen 84 Eagles)

Marta Mazzocchi (ASD Aosta Gladiators)

Greta Niccolai (Ambrì Piotta/Svizzera)

Justine Reyes (MoDo Hockey/Svezia)

Rebecca Roccella (Davos/Svizzera)

Carola Saletta (Friborgo/Svizzera)

Kayla Tutino (Real Torino)

RISERVE A CASA

Difensore: Maddalena Bedont (TPS/Finlandia). Attaccante: Samantha Gius (Langenthal Damen/Svizzera)

CALENDARIO MONDIALI DI PRIMA DIVISIONE GRUPPO A

1a giornata

Domenica 12 aprile, ore 12.30: Cina-Slovacchia

Domenica 12 aprile, ore 16.00: Italia-Norvegia

Domenica 12 aprile, ore 19.30: Francia-Ungheria

2a giornata

Lunedì 13 aprile, ore 12.30: Slovacchia-Italia

Lunedì 13 aprile, ore 16.00: Norvegia-Francia

Lunedì 13 aprile, ore 19.30: Ungheria-Cina

3a giornata

Mercoledì 15 aprile, ore 12.30: Norvegia-Cina

Mercoledì 15 aprile, ore 16.00: Ungheria-Slovacchia

Mercoledì 15 aprile, ore 19.30: Italia-Francia

4a giornata

Venerdì 17 aprile, ore 12.30: Francia-Cina

Venerdì 17 aprile, ore 16.00: Ungheria-Italia

Venerdì 17 aprile, ore 19.30: Slovacchia-Norvegia

5a giornata

Sabato 18 aprile, ore 12.30: Cina-Italia

Sabato 18 aprile, ore 16.00: Slovacchia-Francia

Sabato 18 aprile, ore 19.30: Norvegia-Ungheria