Dove vedere in tv il Tour of the Alps 2026: orari delle tappe, programma, streaming

Dopo il periodo delle classiche, ritornano gli appuntamenti con le corse a tappe. Il Giro d’Italia, primo Grande Giro in programma, si avvicina ed i test per affrontare le grandi tappe in montagna inizieranno proprio dalla prossima settimana. Dal 20 al 24 aprile andrà infatti in scena l’edizione numero 49 del Tour of the Alps, corsa a tappe italiana che si corre sulle strade dell’Euregio.

Saranno cinque tappe esplosive con un numero infinito di salite totali. Si partirà da Innsbruck per finire a Bolzano dopo 762.7 chilometri totali al termine dei quali scopriremo chi succederà nell’albo d’oro a Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team). L’australiano potrà difendere il suo primato ma Derek Gee e soprattutto Giulio Pellizzari sembran0 i più accreditati per la vittoria finale.

Dove vedere in tv il Tour of the Alps 2026? La diretta tv di tutte le frazioni della corsa saranno visibile in diretta tv in chiaro su Rai Sport HD. Lo streaming sarà quindi disponibile gratuitamente su Rai Play e per gli abbonati su Discovery Plus, HBO MAX, Eurosport 1-2 e DAZN. OA Sport vi offrirà la diretta live testuali di tutte le frazioni.

PROGRAMMA TOUR OF THE ALPS 2026

Lunedì 20 aprile

Prima tappa Innsbruck-Innsbruck (144.3 km)

Orario di partenza: 11.55

Orario di arrivo previsto: 15.15

Martedì 21 aprile

Seconda tappa Telfs – Martell-Val Martello (147.5 km)

Orario di partenza: 11.35

Orario di arrivo previsto: 15.15

Mercoledì 22 aprile

Terza tappa Latsch/Laces -Arco (174.5 km)

Orario di partenza: 10.00

Orario di arrivo stimato: 14.15

Giovedì 23 aprile

Quarta tappa Arco-Trento (167.8 km)

Orario di partenza: 10.45

Orario di arrivo previsto: 15.15

Venerdì 24 aprile

Quinta tappa Trento-Bozen/Bolzano (128.6 km)

Orario di partenza: 12.00

Orario di arrivo stimato: 15.15

DOVE VEDERE IL TOUR OF THE ALPS 2026 IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO MAX, Eurosport 1-2, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport